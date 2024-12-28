«Авангард» выиграл первый матч под руководством канадского тренера из НХЛ

«Авангард» провел первый матч под руководством нового главного тренера. Омский клуб объявил о назначении Ги Буше, работавшего в НХЛ с «Тампой» и «Оттавой», еще в конце ноября. 53-летний канадец прибыл в Омск 12 декабря, но ему пришлось вернуться на родину, чтобы завершить курс реабилитации после перенесенной операции на колене. В его отсутствие командой руководил Дэйв Барр, помощник Буше.