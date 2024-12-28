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«Авангард» выиграл первый матч под руководством канадского тренера из НХЛ

«Авангард» победил дома тольяттинскую «Ладу» со счетом 7:6. Дубль сделал новичок омичей, трехкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Константин Окулов.

Источник: ХК «Авангард»

Омский «Авангард» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 7:6 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Рид Буше (5-я минута), Михаил Гуляев (6), Илья Каблуков (8), Константин Окулов (25, 29), Иван Игумнов (29) и Майкл Маклауд (43). У проигравших отличились Данил Юртайкин (7), Магомед Шараканов (11, 24), Евгений Калабушкин (40), Дмитрий Кугрышев (42) и Архип Неколенко (54).

«Авангард» провел первый матч под руководством нового главного тренера. Омский клуб объявил о назначении Ги Буше, работавшего в НХЛ с «Тампой» и «Оттавой», еще в конце ноября. 53-летний канадец прибыл в Омск 12 декабря, но ему пришлось вернуться на родину, чтобы завершить курс реабилитации после перенесенной операции на колене. В его отсутствие командой руководил Дэйв Барр, помощник Буше.

«Авангард» набрал 39 очков в 38 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 33 очками в 36 встречах расположилась на десятой строчке.

В следующем матче «Авангард» 30 декабря примет магнитогорский «Металлург», «Лада» в тот же день в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

Авангард
7:6
3:2, 3:2, 1:2
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Павел Зубов
Вратари
Никита Серебряков
Александр Трушков
(Максим Третьяк, Максим Третьяк)
1-й период
04:58
Рид Буше
05:52
Михаил Гуляев
(Майкл Маклауд, Данил Башкиров)
06:38
Данил Юртайкин
(Денис Баранцев, Андрей Алтыбармакян)
07:32
Илья Каблуков
(Никита Холодилин)
10:57
Магомед Шараканов
(Евгений Грошев, Рафаэль Бикмуллин)
2-й период
23:40
Магомед Шараканов
(Иван Романов, Денис Баранцев)
24:32
Константин Окулов
(Николай Прохоркин, Рид Буше)
26:12
Марсель Ибрагимов
26:22
Иван Игумнов
28:17
Константин Окулов
28:41
Иван Игумнов
(Наиль Якупов, Николай Прохоркин)
34:35
Наиль Якупов
34:35
Евгений Калабушкин
39:51
Евгений Калабушкин
(Александр Волков, Дмитрий Кугрышев)
3-й период
41:50
Дмитрий Кугрышев
(Александр Волков)
42:23
Денис Баранцев
42:29
Майкл Маклауд
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
53:30
Архип Неколенко
(Никита Михайлов)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Лада
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