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«Ак Барс» всухую обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0, дубль сделал Артем Галимов.

Источник: ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы забросили Артем Галимов (27-я и 36-я минуты), Дмитрий Яшкин (52) и Ник Петан (59).

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов четвертый раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Ак Барс» набрал 50 очков в 37 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Трактор» с 52 очками в 40 встречах расположился на второй строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 30 декабря примет череповецкую «Северсталь», «Трактор» в тот же день в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Другие результаты дня:

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:1;

«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 7:6;

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б;

Ак Барс
4:0
0:0, 2:0, 2:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8135 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Бенуа Гру
Вратари
Амир Мифтахов
Закари Фукале
(Закари Фукале)
2-й период
26:09
Семен Дер-Аргучинцев
26:16
Артем Галимов
(Ник Петан, Никита Лямкин)
35:13
Кирилл Семенов
35:24
Артем Галимов
3-й период
51:58
Дмитрий Яшкин
(Ник Петан)
52:17
Артем Галимов
58:17
Ник Петан
(Степан Фальковский)
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Трактор
КХЛ: таблица и календарь