«Авангард» и «Лада» устроили безумное шоу, «Салават» стал лидером Востока. Итоги дня в КХЛ

Если во Владивостоке случилась голевая засуха, то в Омске творилось настоящее безумие. «Авангард» и «Лада» забили 13 голов на двоих, а интрига в матче держалась до самого конца. «Ястребы» мощно начали, повели 2:0 и давили соперника, но гости умело ловили омичей на контратаках, да и сами показывали отличную игру в нападении. «Ладе» удалось превратить 0:2 в 3:3, а затем едва не достать «Авангард» после того, как счёт стал 3:6. Но вратари тольяттинцев в Омске оглушительно провалились, «ястребы» добыли победу в первой встрече под руководством Ги Буше, ну, а ставший победным гол Маклауда — это хоккейное искусство в чистом виде.