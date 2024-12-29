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«Авангард» и «Лада» устроили безумное шоу, «Салават» стал лидером Востока. Итоги дня в КХЛ

«Ак Барс» усугубил кризис «Трактора», «Сибирь» подбирается к зоне плей-офф.

Источник: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

28 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко рассказываем о каждой игре.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 16, 28.12.2024, 12:30
Адмирал
0
Сибирь
1

Игровой день стартовал во Владивостоке, где «Адмирал» принимал «Сибирь». Дальневосточники нанесли 33 броска в створ ворот Дениса Костина (ровно в три раза больше соперника), но так и не смогли забить хотя бы раз. Голкипер «Сибири» сыграл великолепно и оформил второй подряд «сухой» матч, а единственную шайбу в этой встрече забросил Максим Карпов на 15-й минуте первого периода. «Сибирь» одержала третью победу подряд и приблизилась на расстояние двух очков к «Нефтехимику», занимающему восьмую строчку на Востоке. При этом у команды Вадима Епанчинцева две игры в запасе.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 16, 28.12.2024, 16:30
Авангард
7
Лада
6

Если во Владивостоке случилась голевая засуха, то в Омске творилось настоящее безумие. «Авангард» и «Лада» забили 13 голов на двоих, а интрига в матче держалась до самого конца. «Ястребы» мощно начали, повели 2:0 и давили соперника, но гости умело ловили омичей на контратаках, да и сами показывали отличную игру в нападении. «Ладе» удалось превратить 0:2 в 3:3, а затем едва не достать «Авангард» после того, как счёт стал 3:6. Но вратари тольяттинцев в Омске оглушительно провалились, «ястребы» добыли победу в первой встрече под руководством Ги Буше, ну, а ставший победным гол Маклауда — это хоккейное искусство в чистом виде.

«Авангард» одержал важную победу, укрепив свои позиции в кубковой восьмёрке, а главным героем матча стал новичок омичей Константин Окулов, оформивший дубль и отдавший одну (зато какую!) результативную передачу в дебютной игре.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 16, 28.12.2024, 17:00
Автомобилист
1
Металлург Мг
2

В Екатеринбурге «Автомобилист» и «Металлург» очень долго держали зрителей на сухом пайке, играя 0:0 до второй половины третьего периода, но развязка матча получилась интересной. Джесси Блэкер забросил очень красивую шайбу на 53-й минуте, порадовав болельщиков на трибунах, но в концовке основного времени «Магнитка» отыгралась. Гостей спас великолепный в декабре Роман Канцеров (восьмой гол в шести последних матчах), а передачу магнитогорскому герою отдал Рендулич, набравший первый результативный балл за «Металлург». Судьба матча решалась в серии буллитов, где победу чемпиону принёс всё тот же неудержимый Канцеров. И, конечно, уверенные действия Ильи Набокова в воротах.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 16, 28.12.2024, 17:00
Салават Юлаев
2
Северсталь
0

В Уфе «Салават» принимал «Северсталь» и добился некрупной, зато сухой победы. Александр Самонов сделал 29 сейвов, из-за чего череповчане в который уже раз в этом сезоне остались без голов в матче. Лидеры-легионеры юлаевцев результативными действиями не отметились, зато по шайбе забросили Сучков и Алалыкин. «Салават» одержал третью победу подряд и всё-таки сместил «Трактор» с первого места Восточной конференции.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 16, 28.12.2024, 19:00
Ак Барс
4
Трактор
0

Прежний же лидер Востока «Трактор» гостил в Казани, и в столице Татарстана челябинцы наглядно продемонстрировали, что переживают сейчас непростые времена. Челябинцы ни разу не смогли забить Амиру Мифтахову, тогда как у «Ак Барса» нашлись способные на голевые подвиги. Исход матча предопределил дубль Артёма Галимова во втором периоде (забросил в большинстве и меньшинстве), а в третьем отрезке казанцы уже просто дожали кризисного соперника. 0:4 — «Трактор» впервые в сезоне уходит со льда без единого гола и теряет первую позицию в конференции, пропуская туда «Салават».

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 16, 28.12.2024, 19:30
Торпедо
3
Барыс
1

В Нижнем Новгороде встречались команды, забывшие в последнее время вкус побед — «Торпедо» и «Барыс». Гости открыли счёт уже на второй минуте усилиями Станислава Бочарова, но волжане во втором периоде полностью изменили ход встречи, забросив трижды. Кагарлицкий, Атанасов и Ларионов-младший забили по голу, обеспечив «Торпедо» комфортное преимущество в счёте. И в третьем периоде, как ни странно, нижегородцы сумели его сохранить, прервав серию поражений.

Егор Торишный

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