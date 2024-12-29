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Минские динамовцы одержали две победы во втором туре чемпионата КХЛ 3×3

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» завершили выступления во втором туре чемпионата КХЛ в формате 3×3, матчи которого проходили в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В воскресенье в заключительном шестом поединке этапа «зубры» крупно проиграли «Ак Барсу» — 3:8. По ходу турнира минчане уже терпели разгромное поражение от казанского коллектива (3:10), также ранее динамовцы обменялись победами с омским «Авангардом» (5:2, 1:5) и уфимским «Салаватом Юлаевым» (6:4, 7:9).

После шести игр со старта сезона столичный клуб с 8 очками занимает третье место в дивизионе среди четырех команд, где выступают «Ак Барс», челябинский «Трактор» и «Сибирь» из Новосибирска. Следующие матчи в рамках чемпионата КХЛ 3×3 «Динамо» проведет с 9 по 12 января также в Москве.

Динамо Мн