Минские динамовцы одержали две победы во втором туре чемпионата КХЛ 3×3

После шести игр со старта сезона столичный клуб с 8 очками занимает третье место в дивизионе среди четырех команд, где выступают «Ак Барс», челябинский «Трактор» и «Сибирь» из Новосибирска. Следующие матчи в рамках чемпионата КХЛ 3×3 «Динамо» проведет с 9 по 12 января также в Москве.