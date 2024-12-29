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«Трактор» перевернул состав на дедлайне КХЛ. Это исправит игровой кризис команды?

После успешного старта сезона челябинцы потеряли первое место на Востоке, однако клуб провёл несколько размашистых обменов.

Источник: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Ещё летом казалось, что «Трактор» собрал один из самых сбалансированных составов в КХЛ. Переходы Александра Кадейкина и Андрея Светлакова придали центральной оси не только размеры, но и ещё и оборонительные умения — а в НХЛ именно двусторонние центры являются чуть ли не ключом к кубку. Эти центры позволили креативным вингерам типа Максима Шабанова и Виталия Кравцова фантазировать по максимуму в атаке, а сзади нападение поддерживали сбалансированная линия защиты и неплохой вратарский дуэт.

Ещё перед стартом сезона вопросы в составе «Трактора» вызывала только глубина защиты, где явно не хватало ещё одного опытного игрока. На предсезонке внезапно для многих раскрылся Никита Тертышный, который в плей-офф сидел в глубоком запасе и уронил свою обменную цену до минимума — это давало челябинцам лишнюю глубину атаки и возможность получить защитника в обмене форварда. Однако «Трактор» внезапно стал чуть ли не главным игроком дедлайна — и пусть действия челябинцев не выглядят так хаотично, как у «Авангарда», сложно припомнить вторую аналогичную перестройку на дедлайне.

Переходы Остапа Сафина и Логана Дэя, который ещё не доехал до России, можно назвать плановыми и ожидаемыми. Праворукий Дэй имеет большой кубковый опыт в АХЛ и играл в «Херши» с Заком Фукале, так что можно догадаться, кто поспособствовал этому переходу. Трансфер Сафина тоже вписывался в негласную концепцию Алексея Волкова «Тяжесть — это хорошо, тяжесть — это надёжно». Смутил только параллельный обмен Александра Шарова в «Куньлунь», который публично объяснили необходимостью вписаться в потолок — однако без 100-процентно точной информации о платёжке «Трактора» об этом мы судить не можем.

Переход Никиты Коростелёва тоже можно назвать плановым, ведь Челябинск мог получить его ещё год назад. Как сказал форвард в интервью «Чемпионату», «в межсезонье я знал, что никуда не уйду, начну сезон в “Северстали”. Предполагалась ситуация, которая получилась с обменом в середине сезона. Знал, что “Трактор” интересуется и что они будут фаворитами на дедлайне». Однако уход Михаила Котляревского означал, что «Трактор» лишался одного из самых прогрессирующих игроков команды, который отлично вписался в стиль Бенуа Гру. Кроме того, Михаил отлично сыграл в прошлом плей-офф и вместе с Шаровым составлял основной дуэт форвардов при игре в меньшинстве.

А вот переход Карпухин — Глотов вряд ли планировался заранее. Конечно, мы упоминали, что Роман Ротенберг явно выделял игрока в сборной, что могло быть предвестником перехода в СКА — однако Илья Набоков остался в «Металлурге». Судя по тому, что СКА отдал своего лучшего форварда образца прошлого сезона и плей-офф, клуб очень хотел Карпухина, а в Челябинске потребовали у петербуржцев их самый ценный актив. Конечно, есть вероятность, что Глотов уедет в НХЛ летом, но пользу он будет приносить здесь и сейчас большую. Это же касается и перехода Сикуры, которому уже отвели роль четвёртого центра, куда канадец вроде бы вписался неплохо, но все равно сменил клуб.

После всех пертурбаций состав «Трактора» всё равно выглядит неплохо. В теории клуб вообще может выйти с центральной осью Ткачёв — Кадейкин — Глотов — Светлаков, и аналогов такому в КХЛ сейчас просто нет. Понятно, что в реальности тот же Ткачёв скорее уйдёт на фланг, а четвёртым центром будет выменянный у «Торпедо» Денис Почивалов, но это все равно впечатляет. В защите смущает размен Карпухин — Коромыслов, но только из-за возраста игрока: по функционалу они схожи.

На бумаге это всё должно работать хорошо — однако пока не работает вообще. В Казани «Трактор» проиграл всухую, и это сложно списать на то, что не все новички челябинцев до клуба доехали, и даже на травму Сафина. Однако в игровом плане челябинский клуб выглядел максимально неинтересно, прямолинейно, и Максим Шабанов был одним из немногих, кто оживлял игру.

Первые успехи Бенуа Гру и его открытость в общении дали старт «медовому месяцу», да и внутри команды всё долго шло по накатанной. Однако сила тренера проявляется ещё и в том, как команда выходит из кризиса — и сейчас этот кризис явно затянулся, приведя к потере первого места. Здесь есть разные версии: можно услышать про то, как канадский тренер стал закручивать гайки и некоторые обмены произведены именно по его инициативе. Однако параллельно с этим Гру дал команде «дубайские каникулы», после которых «Трактор» выглядит тяжеловатым.

В этой связи вспоминается пример Билла Питерса. Все уже забыли, но канадец в Екатеринбурге начинал мощно, «Автомобилист» забивал множество голов и в первые два месяца катком сминал почти всех соперников. Однако Питерс, слушавший в основном своего канадского помощника, не имел дело с паузами на Евротур, и команда поздней осенью просто встала физически, что потом тренер своими решениями только усугубил. Эти истории не похожи друг на друга на 100%. За успехами «Авто» стояла не чёткая тренерская стратегия, а индивидуальные усилия лидеров. Здесь ситуация иная: было понятно, что хочет видеть Гру, но сейчас форма команды так играть не позволяет.

Перестройка команды, проведённая на дедлайне, тоже выглядит ответом на буксовку «Трактора» в последнее время. Можно задаться вопросом: не слишком ли уж радикальные шаги получились со сменой целой пятёрки игроков? В НХЛ есть успешные примеры, когда команды на дедлайне усиливались большой группой хоккеистов: кубок «Колорадо» в 2022-м невозможно представить без Лехконена, Мэнсона, Кольяно и Штурма. Однако два последних игрока выполняли ролевые функции, а тот же Мэнсон закрывал брешь в защите. Явных провисаний у «Трактора», кроме одной позиции защитника, не было.

Однако у Гру и его штаба впереди есть три месяца — это целая вечность для наигрывания новых связок и адаптации новичков. Вспомните, каким аморфным и разобранным выглядел «Трактор» в феврале этого года и как преобразился в плей-офф после нескольких жёстких разговоров внутри команды. Потенциал у этого состава на бумаге даже интереснее, чем год назад.

Родион Власов

Трактор
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