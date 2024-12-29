«Трактор» перевернул состав на дедлайне КХЛ. Это исправит игровой кризис команды?

А вот переход Карпухин — Глотов вряд ли планировался заранее. Конечно, мы упоминали, что Роман Ротенберг явно выделял игрока в сборной, что могло быть предвестником перехода в СКА — однако Илья Набоков остался в «Металлурге». Судя по тому, что СКА отдал своего лучшего форварда образца прошлого сезона и плей-офф, клуб очень хотел Карпухина, а в Челябинске потребовали у петербуржцев их самый ценный актив. Конечно, есть вероятность, что Глотов уедет в НХЛ летом, но пользу он будет приносить здесь и сейчас большую. Это же касается и перехода Сикуры, которому уже отвели роль четвёртого центра, куда канадец вроде бы вписался неплохо, но все равно сменил клуб.