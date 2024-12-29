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Хоккеисты «Динамо» закрыли год победой над «Локомотивом», Гросс набрал четыре очка

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в заключительной игре календарного года в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Последним гостем «Минск-Арены» в 2024 году был лидер Запада ярославский «Локомотив». Стартовые минуты матча проходили под контролем «железнодорожников», которые создали несколько опасных моментов, после одного из которых шайба даже угодила в штангу ворот Василия Демченко. Правда, на 12-й минуте игроки «Локо» оказались в положении отстающих: «зубры» получили право на большинство, которое реализовал Виталий Пинчук. Спустя четыре минуты ярославцы снова остались вчетвером против пятерки хозяев, и на этот раз минчане воспользовались шансом — точный бросок от синей линии нанес Джордан Гросс. Незадолго до ухода на перерыв очередь играть в меньшинстве настала уже для «зубров», и в очередной раз провинившийся клуб свои владения не отстоял: «Локомотив» сократил отставание за 11 секунд до сирены — 1:2.Во втором периоде тенденция идеальной реализации лишнего со стороны «Динамо» продолжилась: дубль оформил Гросс. Первая шайба в равных составах случилась за пять минут до отправки в раздевалки. На рандеву с голкипером убежал Егор Бориков, которому удалось обыграть вратаря соперника благодаря рикошету от конька защитника. В роли одного из ассистентов выступил Гросс, который также отдал голевой пас в первой результативной атаке. В заключительной трети «зубры» все же прервали серию голов в неравных составах, но этот факт вряд ли расстроил минских болельщиков — ярославцы так и не сумели приблизиться к хозяевам. Финальный счет — 4:1 в пользу «Динамо», в этом поединке нападающий Вадим Шипачев набрал 950-й балл за карьеру в КХЛ и побил рекорд Сергея Мозякина по числу голевых передач.

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова продлили серию с набранными очками до семи матчей — на этом отрезке у зубров шесть побед и одно поражение в овертайме. Новый год минчане встретят на пятом месте Западной конференции, у нашей команды 49 баллов в 40 играх. Первый поединок в 2025-м «Динамо» проведет 4 января в Нижнем Новгороде против «Торпедо».

Динамо Мн
4:1
2:1, 2:0, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
29.12.2024, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Никитин
Вратари
Василий Демченко
Алексей Мельничук
1-й период
12:17
Мартин Гернат
13:18
Виталий Пинчук
(Джордан Гросс, Вадим Шипачев)
16:59
Андрей Сергеев
17:29
Джордан Гросс
(Вадим Шипачев)
17:58
Крис Тирни
19:49
Артур Каюмов
(Максим Шалунов)
2-й период
29:03
Павел Красковский
30:02
Джордан Гросс
(Александр Волков, Сэм Энас)
34:50
Егор Бориков
(Даниил Липский, Джордан Гросс)
3-й период
43:33
Вадим Шипачев
46:12
Байрон Фрэз
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь