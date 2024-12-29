Хоккеисты «Динамо» закрыли год победой над «Локомотивом», Гросс набрал четыре очка

Последним гостем «Минск-Арены» в 2024 году был лидер Запада ярославский «Локомотив». Стартовые минуты матча проходили под контролем «железнодорожников», которые создали несколько опасных моментов, после одного из которых шайба даже угодила в штангу ворот Василия Демченко. Правда, на 12-й минуте игроки «Локо» оказались в положении отстающих: «зубры» получили право на большинство, которое реализовал Виталий Пинчук. Спустя четыре минуты ярославцы снова остались вчетвером против пятерки хозяев, и на этот раз минчане воспользовались шансом — точный бросок от синей линии нанес Джордан Гросс. Незадолго до ухода на перерыв очередь играть в меньшинстве настала уже для «зубров», и в очередной раз провинившийся клуб свои владения не отстоял: «Локомотив» сократил отставание за 11 секунд до сирены — 1:2.Во втором периоде тенденция идеальной реализации лишнего со стороны «Динамо» продолжилась: дубль оформил Гросс. Первая шайба в равных составах случилась за пять минут до отправки в раздевалки. На рандеву с голкипером убежал Егор Бориков, которому удалось обыграть вратаря соперника благодаря рикошету от конька защитника. В роли одного из ассистентов выступил Гросс, который также отдал голевой пас в первой результативной атаке. В заключительной трети «зубры» все же прервали серию голов в неравных составах, но этот факт вряд ли расстроил минских болельщиков — ярославцы так и не сумели приблизиться к хозяевам. Финальный счет — 4:1 в пользу «Динамо», в этом поединке нападающий Вадим Шипачев набрал 950-й балл за карьеру в КХЛ и побил рекорд Сергея Мозякина по числу голевых передач.