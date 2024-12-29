Квартальнов о победе над «Локомотивом»: здорово, что в матче с лидером сработало большинство

«Всегда легче, когда работает большинство. Особенно в матчах с лучшими командами. В первом периоде долго не было энергии, но мы повели в счете благодаря хорошей реализации. Мы и до этого играли хорошо, но в концовках все ломалось. Здорово, что стали побеждать. Если становиться лучше, то для нас это должно быть нормой. Много факторов играет: растут местные ребята, хорошая линия обороны, на последнем рубеже есть уверенность. То, что сделал сегодня Гросс, хотелось бы видеть стабильно. Джордан — универсальный игрок очень высокого уровня. Ему и другим легионерам нужно было время на адаптацию, сейчас они все поняли и вошли в ритм, — отметил Квартальнов. — Поздравляю всех болельщиков с наступающим Новым годом. Они — молодцы. Им в этом плане — сто очков. Ни у кого в лиге таких нет. Наши — номер один».