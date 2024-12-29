Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квартальнов о победе над «Локомотивом»: здорово, что в матче с лидером сработало большинство

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги заключительного матча «зубров» в уходящем году. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: ХК "Динамо" Минск

В последней игре 2024 года минчане на родном льду одержали победу над лидером Запада «Локомотивом» (4:1). Во всех результативных атаках «Динамо» поучаствовал защитник Джордан Гросс, оформивший дубль и отдавший две голевые передачи. Еще по шайбе забросили Виталий Пинчук и Егор Бориков.

«Всегда легче, когда работает большинство. Особенно в матчах с лучшими командами. В первом периоде долго не было энергии, но мы повели в счете благодаря хорошей реализации. Мы и до этого играли хорошо, но в концовках все ломалось. Здорово, что стали побеждать. Если становиться лучше, то для нас это должно быть нормой. Много факторов играет: растут местные ребята, хорошая линия обороны, на последнем рубеже есть уверенность. То, что сделал сегодня Гросс, хотелось бы видеть стабильно. Джордан — универсальный игрок очень высокого уровня. Ему и другим легионерам нужно было время на адаптацию, сейчас они все поняли и вошли в ритм, — отметил Квартальнов. — Поздравляю всех болельщиков с наступающим Новым годом. Они — молодцы. Им в этом плане — сто очков. Ни у кого в лиге таких нет. Наши — номер один».

Ранее в домашней серии «зубры» обыграли одну из лучших команд Востока «Ак Барс» (5:1) и принципиальных соперников в лице московского «Динамо» (1:0). Новый год минчане встретят на пятом месте в таблице Западной конференции, 4 января нашу команду ожидает выездной матч против «Торпедо».

Динамо Мн
4:1
2:1, 2:0, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
29.12.2024, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Никитин
Вратари
Василий Демченко
Алексей Мельничук
1-й период
12:17
Мартин Гернат
13:18
Виталий Пинчук
(Джордан Гросс, Вадим Шипачев)
16:59
Андрей Сергеев
17:29
Джордан Гросс
(Вадим Шипачев)
17:58
Крис Тирни
19:49
Артур Каюмов
(Максим Шалунов)
2-й период
29:03
Павел Красковский
30:02
Джордан Гросс
(Александр Волков, Сэм Энас)
34:50
Егор Бориков
(Даниил Липский, Джордан Гросс)
3-й период
43:33
Вадим Шипачев
46:12
Байрон Фрэз
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь