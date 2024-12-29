Агент Кареева заявил, что минское «Динамо» поступило с вратарем непорядочно

Расторжение с минским «Динамо» было неожиданностью для нас. Догадываюсь, с чем это связано. Удивило только то, что игрок получил серьезную травму, а ему не дали возможности вернуть игровые кондиции и даже не дождались паузы на Кубок Первого канала. Это непорядочный поступок со стороны клуба.