Гол Лихачёва в овертайме принёс «Куньлуню» победу в матче с «Торпедо»

На седьмой минуте матча счёт открыл форвард «Торпедо» Кирилл Кирсанов, которому ассистировали Василий Атанасов и Богдан Конюшков. В середине первого периода Остин Вон сравнял счёт в матче. Во втором периоде Никита Шавин вновь вывел «Торпедо» вперёд. Китайский клуб на старте третьего периода забросил две шайбы и впервые повёл в матче. Вскоре Василий Атанасов сравнял счёт. Овертайм выдался богатым на опасные моменты, а победную шайбу забросил нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачёв.