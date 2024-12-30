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Гол Лихачёва в овертайме принёс «Куньлуню» победу в матче с «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Куньлунем».

Источник: Чемпионат.com

Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

На седьмой минуте матча счёт открыл форвард «Торпедо» Кирилл Кирсанов, которому ассистировали Василий Атанасов и Богдан Конюшков. В середине первого периода Остин Вон сравнял счёт в матче. Во втором периоде Никита Шавин вновь вывел «Торпедо» вперёд. Китайский клуб на старте третьего периода забросил две шайбы и впервые повёл в матче. Вскоре Василий Атанасов сравнял счёт. Овертайм выдался богатым на опасные моменты, а победную шайбу забросил нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачёв.

Торпедо
3:4
1:1, 1:0, 1:2
ОТ
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2024, 13:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Михаил Кравец
Вратари
Иван Бочаров
(Иван Бочаров)
Джереми Смит
(Джереми Смит)
1-й период
06:25
Кирилл Кирсанов
(Василий Атанасов, Богдан Конюшков)
14:32
Остин Вон
(Юрий Паутов)
17:08
Тайлер Граовац
2-й период
25:23
Томаш Юрчо
27:47
Никита Шавин
(Андрей Белевич, Кирилл Воронин)
29:28
Сергей Гончарук
35:30
Остин Вон
39:24
Владислав Фирстов
3-й период
42:09
Александр Шаров
(Хадсон Элинюк, Мартин Лефевр)
48:46
Джейден Хальбгевакс
(Томаш Юрчо)
51:22
Василий Атанасов
(Дмитрий Кагарлицкий, Андрей Белевич)
54:32
Адам Кленденинг
Овертайм
64:28
Ярослав Лихачев
(Джозеф Душак, Хадсон Элинюк)
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь РС
Торпедо
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