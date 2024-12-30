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«Металлург» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Встреча в Омске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (46-я минута) и Александр Петунин (58). У проигравших отличился Михаил Гуляев (26).

«Металлург» одержал пятую подряд в КХЛ. Команда из Магнитогорска набрала 50 очков после 41 матча и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 39 очками в 39 играх располагается на 7-й строчке.

В следующем матче «Металлург» 5 января примет хабаровский «Амур». «Авангард» днем раньше на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Авангард
1:2
0:0, 1:0, 0:2
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Андрей Разин
Вратари
Никита Серебряков
Александр Смолин
1-й период
09:38
Дмитрий Моисеев
2-й период
25:19
Михаил Гуляев
(Наиль Якупов)
34:55
Данила Паливко
3-й период
43:33
Игорь Мартынов
45:27
Никита Михайлис
(Денис Зернов)
51:39
Райан Спунер
52:39
Евгений Кулик
57:47
Александр Петунин
(Робин Пресс)
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь