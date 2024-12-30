«Металлург» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

ОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (46-я минута) и Александр Петунин (58). У проигравших отличился Михаил Гуляев (26).
«Металлург» одержал пятую подряд в КХЛ. Команда из Магнитогорска набрала 50 очков после 41 матча и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 39 очками в 39 играх располагается на 7-й строчке.
В следующем матче «Металлург» 5 января примет хабаровский «Амур». «Авангард» днем раньше на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».