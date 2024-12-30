«Металлург» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

«Металлург» одержал пятую подряд в КХЛ. Команда из Магнитогорска набрала 50 очков после 41 матча и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 39 очками в 39 играх располагается на 7-й строчке.