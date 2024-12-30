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«Лада» в серии буллитов обыграла «Автомобилист»

«Лада» в серии буллитов одержала победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи, проходившей в Екатеринбурге 30 декабря, завершилось вничью со счетом 2:2. На 5-й минуте Семен Кизимов вывел хозяев вперед. Гости отыгрались и вышли вперед, забив дважды во втором периоде — отличились Данила Моисеев и Данил Юртайкин. Шайба Брукса Мэйсека на 56-й минуте перевела игру в овертайме, где ни одной из команд забить не удалось.

В серии буллитов лучше себя проявили тольяттинцы, реализовавшие две попытки, в то время как екатеринбуржцы — ни одной.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Автомобилист» с 48 очками идет пятым, а «Лада» (35) располагается на десятой позиции.

Автомобилист
2:3
1:0, 0:2, 1:0, 0:0
Б
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Уралец, 5545 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Павел Зубов
Вратари
Евгений Аликин
Александр Трушков
1-й период
01:00
Евгений Аликин
04:52
Семен Кизимов
(Алексей Бывальцев, Александр Шаров)
2-й период
29:03
Данила Моисеев
(Дмитрий Кугрышев, Егор Черников)
36:54
Данил Юртайкин
(Владислав Семин, Никита Михайлов)
3-й период
55:57
Брукс Мэйсек
(Александр Шаров, Сергей Зборовский)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Дмитрий Кугрышев
(Лада)
Статистика
2
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Лада
КХЛ: таблица и календарь