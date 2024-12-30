«Лада» в серии буллитов обыграла «Автомобилист»

Основное время встречи, проходившей в Екатеринбурге 30 декабря, завершилось вничью со счетом 2:2. На 5-й минуте Семен Кизимов вывел хозяев вперед. Гости отыгрались и вышли вперед, забив дважды во втором периоде — отличились Данила Моисеев и Данил Юртайкин. Шайба Брукса Мэйсека на 56-й минуте перевела игру в овертайме, где ни одной из команд забить не удалось.
В серии буллитов лучше себя проявили тольяттинцы, реализовавшие две попытки, в то время как екатеринбуржцы — ни одной.
В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Автомобилист» с 48 очками идет пятым, а «Лада» (35) располагается на десятой позиции.