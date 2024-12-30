«Лада» в серии буллитов обыграла «Автомобилист»

Основное время встречи, проходившей в Екатеринбурге 30 декабря, завершилось вничью со счетом 2:2. На 5-й минуте Семен Кизимов вывел хозяев вперед. Гости отыгрались и вышли вперед, забив дважды во втором периоде — отличились Данила Моисеев и Данил Юртайкин. Шайба Брукса Мэйсека на 56-й минуте перевела игру в овертайме, где ни одной из команд забить не удалось.