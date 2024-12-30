«Ак Барс» проиграл «Северстали» в матче КХЛ

Встреча прошла в понедельник в Казани и завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу «Северстали». Победную шайбу за 17 секунд до сирены забросил Данил Аймурзин, который до этого отличился на 47-й минуте. Также у гостей шайбу забросил Руслан Абросимов (33). У «Ак Барса» отличились Дмитрий Кателевский (10) и Дмитрий Яшкин (44). Кателевскому ассистировал Никита Лямкин, который выдал голевой пас почти через всю площадку. Эта передача стала для него 100-й в КХЛ.