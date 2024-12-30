Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ак Барс» проиграл «Северстали» в матче КХЛ

«Ак Барс» дома проиграл «Северстали» в матче чемпионата КХЛ.

Источник: ХК "Северсталь"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в понедельник в Казани и завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу «Северстали». Победную шайбу за 17 секунд до сирены забросил Данил Аймурзин, который до этого отличился на 47-й минуте. Также у гостей шайбу забросил Руслан Абросимов (33). У «Ак Барса» отличились Дмитрий Кателевский (10) и Дмитрий Яшкин (44). Кателевскому ассистировал Никита Лямкин, который выдал голевой пас почти через всю площадку. Эта передача стала для него 100-й в КХЛ.

В другом матче дня челябинский «Трактор» на выезде победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Максим Шабанов (1), Стивен Кэмпфер (16), Григорий Дронов (27), Семен Дер-Аргучинцев (30), Владимир Ткачев (33) и Матвей Гуськов (53). У хозяев отличились Кирилл Петров (6) и Михаил Пашнин (47).

Форвард «Трактора» Александр Кадейкин преодолел рубеж в 300 очков в КХЛ, отметившись в матче двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 301 балл (117 шайб + 184 передачи).

«Трактор» набрал 54 очка и идет на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Ак Барс» (50 очков) остался на третьей строчке. «Нефтехимик» (37) потерпел пятое поражение подряд и занимает девятую позицию на Востоке. «Северсталь» набрала 50 баллов и идет четвертой в таблице Западной конференции.

Ак Барс
2:3
1:0, 0:1, 1:2
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8017 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Андрей Козырев
Вратари
Амир Мифтахов
Александр Самойлов
1-й период
09:21
Дмитрий Кателевский
(Никита Лямкин, Егор Коршков)
2-й период
32:01
Руслан Абросимов
(Михаил Котляревский)
3-й период
43:53
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Ник Петан)
46:37
Алексей Марченко
46:41
Данил Аймурзин
(Кирилл Пилипенко)
53:14
Егор Коршков
59:43
Данил Аймурзин
(Кирилл Пилипенко, Михаил Ильин)
Статистика
4
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь