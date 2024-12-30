«Ак Барс» проиграл «Северстали» в матче КХЛ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в понедельник в Казани и завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу «Северстали». Победную шайбу за 17 секунд до сирены забросил Данил Аймурзин, который до этого отличился на 47-й минуте. Также у гостей шайбу забросил Руслан Абросимов (33). У «Ак Барса» отличились Дмитрий Кателевский (10) и Дмитрий Яшкин (44). Кателевскому ассистировал Никита Лямкин, который выдал голевой пас почти через всю площадку. Эта передача стала для него 100-й в КХЛ.
В другом матче дня челябинский «Трактор» на выезде победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Максим Шабанов (1), Стивен Кэмпфер (16), Григорий Дронов (27), Семен Дер-Аргучинцев (30), Владимир Ткачев (33) и Матвей Гуськов (53). У хозяев отличились Кирилл Петров (6) и Михаил Пашнин (47).
Форвард «Трактора» Александр Кадейкин преодолел рубеж в 300 очков в КХЛ, отметившись в матче двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 301 балл (117 шайб + 184 передачи).
«Трактор» набрал 54 очка и идет на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Ак Барс» (50 очков) остался на третьей строчке. «Нефтехимик» (37) потерпел пятое поражение подряд и занимает девятую позицию на Востоке. «Северсталь» набрала 50 баллов и идет четвертой в таблице Западной конференции.