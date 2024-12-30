Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал поражение от «Лады»

— Хорошее начало, забили гол и повели. Команда неплохо взаимодействовала в зоне атаки, создавала моменты, но лишние передачи — можно было развить успех броском. Во втором периоде соперник наказал нас за ошибки, были шансы забить, но вратарь соперника сыграл здорово. В третьем периоде перешли на три звена, перекроили сочетания, забили гол. На буллитах поменяли сочетания, но из девяти буллитов в двух играх ни одного не забили. Поговорим с ребятами: может, дело в психологии, на тренировках больше попробуем отрабатывать буллиты.