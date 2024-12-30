Гатиятулин — о поражении «Северстали»: не хватает концентрации — отсюда потеря инициативы

«Прошлый матч в Череповце сложился для нас не очень удачно. Наделали много ошибок, при подготовке к этой игре учитывали этот опыт. По большей части удалось донести до ребят как нужно сыграть, но сегодня реализация была слабая. В третьем периоде было тяжелее. Мы понимали, что и во втором они добавят, смотрели видео. До этого правильно играли ничего не давали создавать сопернику, потом немного неправильно продолжили, и соперник перехватил инициативу. Над игровой дисциплиной надо поработать, когда выполняли установку — не давали ничего создать.



Когда игра получается нужно чтобы то же самое было и во втором периоде, и в третьем. Возможно, где-то концентрации не хватает, отсюда потеря инициативы, где-то удаётся вернуть игру. Итоги года будем подводить по окончании сезона», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.