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«Магнитка» дожала «Авангард», «Ак Барс» проиграл на последних секундах. Итоги дня в КХЛ

Как прошли последние матчи уходящего года.

Источник: Пресс-служба ХК «Авангард»

30 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Представляем обзор всех игр.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 17, 30.12.2024, 10:30
Амур
3
Сибирь
4

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Дублем отметился нападающий «Сибири» Валентин Пьянов. Форвард забросил первую шайбу в игре и стал автором победного гола. Ещё по голу в составе новосибирской команды забили Никита Коротков и Алексей Яковлев. За «Амур» шайбы забросили Алекс Гальченюк, Игнат Коротких и Сергей Лапин.

Таким образом, «Сибирь» одержала четвёртую победу подряд и взяла реванш у «Амура» за недавнее поражение в Новосибирске со счётом 1:5.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 17, 30.12.2024, 17:00
Торпедо
3
Куньлунь РС
4

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Куньлунем». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

На седьмой минуте встречи счёт открыл форвард «Торпедо» Кирилл Кирсанов, которому ассистировали Василий Атанасов и Богдан Конюшков. В середине первого периода Остин Вон сравнял счёт в матче. Во втором периоде Никита Шавин вновь вывел «Торпедо» вперёд. Китайский клуб на старте третьего периода забросил две шайбы и впервые повёл в игре. Вскоре Василий Атанасов сравнял счёт. Овертайм выдался богатым на опасные моменты, а победную шайбу забросил нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачёв.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 17, 30.12.2024, 14:00
Авангард
1
Металлург Мг
2

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Металлург» одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

В составе «Авангарда» заброшенной шайбой отметился Михаил Гуляев. За «Металлург» забили Никита Михайлис и Александр Петунин.

Магнитогорская команда проиграла только один раз в последних семи встречах. «Металлург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 50 очков за 41 матч. «Авангард» располагается там же на седьмой строчке, заработав 39 очков после 39 игр.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 17, 30.12.2024, 14:30
Салават Юлаев
6
Барыс
0

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават» одержал победу со счётом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Джош Ливо, оформивший хет-трик, Шелдон Ремпал, Никита Зоркин, Нэйтан Тодд. «Салават» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 56 очков за 39 матчей. «Барыс» располагается там же на 11-й строчке, заработав 23 очка после 43 игр. Для казахстанцев это пятое поражение подряд.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 17, 30.12.2024, 15:00
Автомобилист
2
Лада
3

«Лада» одержала победу над «Автомобилистом» со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов. В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Семён Кизимов, Брукс Мэйсек. За «Ладу» забили Данила Моисеев, Данил Юртайкин. Победный буллит на счету Дмитрия Кугрышева.

«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 48 очков за 39 матчей. «Лада» располагается там же на 10-й строчке, заработав 35 очков после 37 игр.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 17, 30.12.2024, 17:00
Нефтехимик
2
Трактор
6

«Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» со счётом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). За «Трактор» забили Максим Шабанов, Стивен Кэмпфер, Григорий Дронов, Семён Дер-Аргучинцев, Владимир Ткачёв, Матвей Гуськов. В составе нижнекамской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров и Михаил Пашнин.

Для «Нефтехимика» это поражение стало пятым подряд.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 17, 30.12.2024, 17:00
Ак Барс
2
Северсталь
3

«Северсталь» одержала победу над «Ак Барсом» со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

Казанцы дважды выходили вперёд благодаря голам Дмитрия Кателевского и Дмитрия Яшкина. Однако «Северсталь» всякий раз отыгрывалась, а за 17 секунд до конца основного времени Данил Аймурзин забросил решающую шайбу.

«Северсталь» вышла на четвёртое место в Западной конференции, опередив СКА.

Егор Торишный.

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