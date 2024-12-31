«Динамо» расторгло контракт с 17-летним рекордсменом МХЛ

В нынешнем сезоне Рябкин успел выступить во всех трех командах системы «бело-голубых» — форвард дебютировал в КХЛ и принял участие в двух матчах, но очков не набрал, в ВХЛ на его счету восемь матчей и два ассиста, а в МХЛ в 15 играх 12 (1+11) набранных очков.