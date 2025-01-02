Сбежал из России в Америку перед самым Новым годом! Преемник Овечкина все-таки бросил «Динамо»

«Мы пришли к выводу, что на данном этапе Ивану будет лучше развиваться за океаном. Мы поговорили, что игрок уезжает предварительно до лета. А дальше Ивану лучше будет возвращаться, чтобы с новыми силами показывать себя в России.



Видимо, в нас что‑то не так, если мы не смогли удовлетворить все амбиции Ивана, дать ему развитие и игровое время. Но сейчас об этом нет смысла говорить. Он уезжает за океан», — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин «Матч ТВ».