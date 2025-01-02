Сбежал из России в Америку перед самым Новым годом! Преемник Овечкина все-таки бросил «Динамо»

Перед началом этого сезона 17-летний Иван Рябкин считался одной из главных российских восходящих звезд хоккея и котировался на топ-5 драфта НХЛ. В прошлом сезоне МХЛ, который стал для форварда первым, Рябкин набрал 58 (24+34) очков в 44 матчах регулярного чемпионата в составе молодежной команды московского «Динамо». Летом Иван прошел сборы с основной командой в Минске, а в интервью Sport24 рассказывал о том, в каком предвкушении от сезона и как готов бороться за место в основном составе.
В итоге в КХЛ нападающий провел всего лишь два матча, результативным действиями не отметившись, игровое время в сумме составило всего минуту. В самом начале регулярного чемпионата главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов достаточно резко ответил на вопрос о непопадании Рябкина в состав основной команды:
«Вас кто-то попросил спрашивать меня о Рябкине? Не трогайте молодых хоккеистов. Вообще не трогайте молодых. Не надо. Вы делаете им только хуже. Лишняя шумиха, лишняя ответственность, лишнее давление. Не трогайте. Ему надо подготовиться к своей игре».
Вряд ли Кудашов стал бы так резко отвечать, не будь на то причин. В этом сезоне ходило много разговоров относительно сложного характера молодого таланта, и его мнения о себе.
В МХЛ статистика в этом сезоне тоже просела — за 15 сыгранных в лиге матчей 12 (1+11) очков и показатель полезности «-3», что для центрального нападающего играет важную роль. По своей же просьбе Рябкин был отправлен в ВХЛ, где провел восемь игр и набрал два очка за результативные передачи.
Начали появляться слухи о конфликте игрока и руководства команды. Подогрелись эти слухи еще и тем, что 16 октября клуб USHL — главной юниорской лиги США — «Маскигон Ламберджекс» объявил о переходе Рябкина в команду. А несколькими неделями после этого вышло интервью Ивана, в котором он говорил о том, что в «Динамо» ему «вставляют палки в колеса» и не дают играть в хоккей. Тогда новость о переходе опровергли, а сам Рябкин поехал в клуб ВХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга.
Спустя несколько дней вышло интервью Вячеслава Козлова, в котором тот сказал о проблемах Ивана с лишним весом, о тех же проблемах говорили и в тренерском штабе сборной, за которую Рябкин играл на «Кубке Вызова». Сам же игрок заявлял, что с весом у него все в порядке, и он чувствует себя комфортно.
И вот 31 декабря, когда никаких трансферных новостей никто уже не ждал, в «Динамо» объявили о расторжении контракта с наследником Александра Овечкина, подчеркнув, что инициатива исходила от игрока. Спортивные права на игрока остались закреплены за бело-голубыми. В итоге Рябкин все-таки доедет до «Ламберджекс».
«Мы пришли к выводу, что на данном этапе Ивану будет лучше развиваться за океаном. Мы поговорили, что игрок уезжает предварительно до лета. А дальше Ивану лучше будет возвращаться, чтобы с новыми силами показывать себя в России.
Видимо, в нас что‑то не так, если мы не смогли удовлетворить все амбиции Ивана, дать ему развитие и игровое время. Но сейчас об этом нет смысла говорить. Он уезжает за океан», — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин «Матч ТВ».
Рябкину теперь придется доказывать, что его не зря так высоко ставили в драфтовом рейтинге, в котором, кстати, его позиции заметно пошатнулись. Неправоту руководства бело-голубых можно будет доказать только делом, показав достойный уровень в новой команде и, возможно, вернувшись, как сказал Сопин. Практика на взрослом уровне необходима, если хоккеист собирается заиграть в НХЛ, а шансов сыграть за основу просто так авансом не выдают.
Автор: Надежда Тонконог