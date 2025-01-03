Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник назвал сумму финансирования «Сибири» из бюджета Новосибирской области

В 2025 году Новосибирская область увеличит финансирование «Сибири», сообщает BFM-Новосибирск.

Источник: Чемпионат.com

«Сибирь» в текущем году получит из бюджета 1 млрд 288 млн 739 тыс. рублей. В 2024 году сумма была меньше — 1 млрд 217 млн 759 тыс. рублей. Сообщается, что ни один клуб Новосибирской области не получает миллиардные суммы господдержки.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что общий объём трат на спорт в 2025 году планируется на уровне 9 млрд рублей. В эту сумму входит строительство и содержание спортивных объектов и подготовка спортсменов.

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 37 очков за 38 игр.

Сибирь