Источник назвал сумму финансирования «Сибири» из бюджета Новосибирской области

«Сибирь» в текущем году получит из бюджета 1 млрд 288 млн 739 тыс. рублей. В 2024 году сумма была меньше — 1 млрд 217 млн 759 тыс. рублей. Сообщается, что ни один клуб Новосибирской области не получает миллиардные суммы господдержки.