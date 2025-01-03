Минское «Динамо» отправило защитника Дмитрия Коробова в фарм-клуб

Дмитрий Коробов подписал новый контракт с минчанами 31 августа 2024 года, его соглашение рассчитано на один год. За белорусский коллектив он выступает с сезона-2021/2022. В минувшем сезоне защитник принял участие в 54 матчах и набрал 5 (2+3) очков.