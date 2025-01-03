Московское «Динамо» сокрушило в гостях «Северсталь» в матче КХЛ

Бело-голубые прервали серию из трёх неудач кряду, набрали 51 очко и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Череповчане остались с 50 очками и идут следом. В следующем матче «Динамо» 5 января сыграет в гостях с «Сочи». «Сталевары» 6 января примут дома «Спартак».