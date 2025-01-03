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Московское «Динамо» сокрушило в гостях «Северсталь» в матче КХЛ

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» потерпела поражение от московского «Динамо» со счётом 7:2.

Источник: Чемпионат.com

В составе победителей дублем отметился Даниил Пыленков. Ещё по шайбе забросили Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт, Никита Буруянов, Макс Комтуа и Максим Джиошвили. У хозяев голы забили Данил Аймурзин и Александр Скоренов.

Бело-голубые прервали серию из трёх неудач кряду, набрали 51 очко и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Череповчане остались с 50 очками и идут следом. В следующем матче «Динамо» 5 января сыграет в гостях с «Сочи». «Сталевары» 6 января примут дома «Спартак».

Северсталь
2:7
0:2, 0:2, 2:3
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
3.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Алексей Кудашов
Вратари
Александр Самойлов
(Александр Самойлов, Александр Самойлов)
Максим Моторыгин
1-й период
02:25
Павел Кудрявцев
05:38
Михаил Ильин
05:47
Седрик Пакетт
(Джордан Уил, Никита Гусев)
06:05
Никита Буруянов
18:52
Артем Сергеев
2-й период
31:03
Даниил Пыленков
(Максим Моторыгин)
36:42
Даниил Пыленков
(Никита Гусев)
3-й период
42:56
Никита Буруянов
(Артем Кудашов, Бреннан Менелл)
48:58
Николай Чебыкин
51:55
Данил Аймурзин
(Михаил Ильин)
52:21
Александр Скоренов
(Алексей Кручинин)
55:34
Максим Комтуа
(Седрик Пакетт)
59:46
Максим Джиошвили
(Даниил Пыленков)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь