Молодой русский гений сотворил два шедевра! А СКА остановил непобедимый ЦСКА

ЦСКА мог быстро отвечать, когда новичок СКА Дмитрий Юдин схватил удаление, но Рурк Шартье в упор не смог переиграть Заврагина. Хозяева отбились, а затем забили ещё — и снова это был Демидов! На этот раз он оказался один на пятачке после того, как бросок Никишина отскочил от лицевого борта. Шайба взмыла вверх, Просветов упустил её из виду, а 91-й номер СКА сориентировался, дождался, пока она опустится ниже перекладины, и с лёту зарядил её в ворота, сотворив очередной шедевр.