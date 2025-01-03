Молодой русский гений сотворил два шедевра! А СКА остановил непобедимый ЦСКА

«Оба матча со СКА были хорошей рекламой хоккея», — сказал перед игрой главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв. С этим невозможно не согласиться. В первой игре ЦСКА дважды отыгрывал дефицит в две шайбы, во второй СКА едва не сотворил камбэк всех времён, а встреча закончилась со счётом 6:5. Такие игры — и реклама, и украшение нашей лиги.
Естественно, после последнего матча СКА был серьёзно настроен на реванш. Подобная оплеуха, которую они получили 25 декабря (две шайбы в первую минуту игры, пять — по итогам первого периода, две замены вратаря), требует ответа. Никаких недонастроев, недосыпов или тяжёлых ног после новогодних праздников у петербуржцев не было и в помине.
Две сразу они не забросили, зато когда открыли счёт, это было гениально! Первый период прошёл под именем Ивана Демидова. Молодой нападающий в последнее время разошёлся настолько, что забил в пятом матче подряд. Но эта впечатляющая серия меркнет по сравнению с самим голом.
Во-первых, отметим Егора Заврагина, который сыграл в шайбу у своих ворот, тем самым записав себя в протокол в качестве ассистента. Деанджело сразу же отдал шайбу Демидову, который начал разгон из своей зоны, прошёл среднюю, обфинтил Никиту Нестерова, проехал мимо Охотюка и Карнаухова и с неудобной разобрался с Просветовым. Лучше видеть это своими глазами, и даже не один раз, потому что это ли не настоящая хоккейная красота?
ЦСКА мог быстро отвечать, когда новичок СКА Дмитрий Юдин схватил удаление, но Рурк Шартье в упор не смог переиграть Заврагина. Хозяева отбились, а затем забили ещё — и снова это был Демидов! На этот раз он оказался один на пятачке после того, как бросок Никишина отскочил от лицевого борта. Шайба взмыла вверх, Просветов упустил её из виду, а 91-й номер СКА сориентировался, дождался, пока она опустится ниже перекладины, и с лёту зарядил её в ворота, сотворив очередной шедевр.
В концовке периода Демидов ещё и на хет-трик заходил, когда ЦСКА остался в меньшинстве. Не сложилось, но сотворить два таких шедевра в 19 лет в принципиальнейшем дерби — это уже дорогого стоит!
Во втором периоде и гости заиграли гораздо лучше, чем в первом, но шайба категорически отказывалась идти в ворота. Остаётся только удивляться, как, например, Станислав Галиев промахнулся по пустому углу ворот при игре в большинстве.
Зато у СКА дело спорилось. Деанджело реализовал выход два в одного, замкнув передачу Марата Хайруллина, а через несколько минут хозяева реализовали удаление Егора Афанасьева — Никишин бросал через трафик, а Павел Акользин подправил шайбу на пятачке. Этот гол стал для нападающего первым за новую команду после перехода из «Магнитки», а Иван Просветов после него уступил место на последнем рубеже Павлу Хомченко, который дебютировал за ЦСКА.
Армейское дерби в этом сезоне уже приучило нас, что никакое, даже очень крупное преимущество не является гарантией победы, и в третьем периоде ЦСКА попытался совершить камбэк. Сначала Максим Мамин смог пробить Заврагина броском под ловушку, затем Колби Уильямс отличился, убежав в меньшинстве, а за четыре минуты до сирены гости, еле-еле отбившись «4 на 5», провели и третью шайбу! Прохор Полтапов исполнил бросок из-за ворот, забив рикошетом от Заврагина.
Однако ЦСКА испортил себе финальный штурм удалением, которое реализовал Сергей Плотников с великолепной передачи Демидова. Окончательный счёт установил Арсений Грицюк — СКА не только взял реванш, но ещё и прервал грандиозное победное шествие самой горячей команды КХЛ. ЦСКА потерпел первое поражение с 25 ноября, их серия прервалась на 11 матчах. А Роман Ротенберг одержал свою 150-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера.
Елена Кузнецова