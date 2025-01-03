Ротенберг — об армейском дерби: лучшая атмосфера в истории «СКА-Арены». Лучше, чем в НХЛ

«Фантастическая атмосфера на арене, эта энергия передалась нам. Думаю, это лучшая атмосфера в истории “СКА-Арены”. Это лучше, чем в НХЛ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.