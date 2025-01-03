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«Динамо» мощно вышло из кризиса, у «Трактора» опять проблемы. Итоги дня в КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ вернулся после новогодней паузы и подарил нам несколько ярких матчей.

Источник: Александр Коркка, photo.khl.ru

3 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Представляем обзор всех игр.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 17, 3.01.2025, 14:00
Трактор
2
Амур
3

У дальневосточников голы забили Алекс Гальченюк, Александр Щемеров и Евгений Грачёв. В составе челябинского коллектива шайбами отметились Денис Почивалов, Виталий Кравцов.

Отметим, что по ходу встречи хабаровчане уступали 0:1 и 1:2, однако каждый раз находили в себе силы отыграться.

Таким образом, «Амур» прервал трёхматчевую серию поражений, набрал 23 очка, но продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции. «Трактор» там же идёт вторым с 55 очками.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 17, 3.01.2025, 17:00
Куньлунь РС
3
Витязь
2

В составе китайского клуба шайбами отметились Джозеф Душак, Дэнни О’Реган и Цзян Фу. На счету Душака также результативная передача. У подмосковной команды голы забили Иван Воробьёв и Дмитрий Бучельников.

«Куньлунь» одержал четвёртую победу подряд, набрал 38 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Витязь», на счету которого 37 очков. В следующем матче китайский коллектив сыграет 7 января дома с «Амуром». «Витязь» 5 января отправится в Санкт-Петербург на встречу со СКА.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 17, 3.01.2025, 17:00
Ак Барс
3
Лада
1

В составе хозяев шайбами отметились Артём Галимов, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов. На счету Барабанова в этой встрече также результативная передача.

У автозаводцев единственный гол на счету Александра Волкова.

«Ак Барс» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» осталась с 35 очками и идёт на 10-й строчке Востока. В ближайшей игре казанцы 6 января примут дома «Авангард». Команда из Тольятти 5 января встретится в Астане с «Барысом».

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 17, 3.01.2025, 17:00
Северсталь
2
Динамо М
7

В составе победителей дублем отметился Даниил Пыленков. Ещё по шайбе забросили Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт, Никита Буруянов, Макс Комтуа и Максим Джиошвили. У хозяев голы забили Данил Аймурзин и Александр Скоренов.

Бело-голубые прервали серию из трёх неудач кряду, набрали 51 очко и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Череповчане остались с 50 очками и идут следом. В следующем матче «Динамо» 5 января сыграет в гостях с «Сочи». «Сталевары» 6 января примут дома «Спартак».

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 17, 3.01.2025, 17:00
СКА
6
ЦСКА
3

В составе победителей дублем отметился Иван Демидов. Ещё по шайбе забросили Тони Деанджело, Павел Акользин, Сергей Плотников и Арсений Грицюк. У москвичей голы забили Максим Мамин, Колби Уильямс и Прохор Полтапов.

Примечательно, что после двух периодов хозяева вели 4:0, однако в третьем едва не растеряли это преимущество, пропустив трижды.

Таким образом, СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА, которая началась ещё 28 ноября 2024 года.

Команда Романа Ротенберга набрала 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Ильи Воробьёва остались с 57 очками и идут на второй строчке Запада.

Денис Лутченко

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