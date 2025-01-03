«Динамо» мощно вышло из кризиса, у «Трактора» опять проблемы. Итоги дня в КХЛ

«Куньлунь» одержал четвёртую победу подряд, набрал 38 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Витязь», на счету которого 37 очков. В следующем матче китайский коллектив сыграет 7 января дома с «Амуром». «Витязь» 5 января отправится в Санкт-Петербург на встречу со СКА.