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«Авангард» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Нефтехимик»

Омский клуб победил в гостях со счетом 5:1, дубль сделал Наиль Якупов.

Источник: ХК "Авангард"

Омский «Авангард» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Игорь Мартынов (7-я минута), Майкл Маклауд (8), Джованни Фьоре (17) и Наиль Якупов (37, 47). У проигравших отличился Андрей Белозеров (25).

«Нефтехимик» уступил уже в шестом матче подряд. Кроме того, ранее в этом сезоне нижнекамцы трижды проигрывали «Авангарду» (2:4, 2:3 ОТ, 3:4 ОТ).

«Авангард» набрал 41 очко в 40 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 37 очками в 41 встрече расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Авангард» 6 января в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом», «Нефтехимик» в тот же день примет новосибирскую «Сибирь».

Остальные результаты дня:

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:4;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 0:3.

Нефтехимик
1:5
0:3, 1:1, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
4.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4656 зрителей
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Вратари
И. Бобков
Никита Серебряков
1-й период
06:32
Игорь Мартынов
(Илья Каблуков, Илья Рейнгардт)
07:29
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре)
16:39
Джованни Фьоре
(Дамир Шарипзянов)
2-й период
23:40
Иван Игумнов
24:41
Андрей Белозеров
24:41
Дамир Шарипзянов
24:56
Михаил Гуляев
32:26
Константин Окулов
32:40
Жан-Себастьян Ди
36:01
Наиль Якупов
(Семен Чистяков)
36:45
Евгений Кулик
3-й период
45:36
Григорий Селезнев
46:02
Наиль Якупов
(Николай Прохоркин, Райан Меркли)
46:37
Вячеслав Лещенко
51:11
Семен Чистяков
56:27
Рид Буше
59:30
Илья Пастухов
Статистика
8
Штрафное время
14
7
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
Авангард
КХЛ: таблица и календарь