«Авангард» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Нефтехимик»

Омский «Авангард» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Игорь Мартынов (7-я минута), Майкл Маклауд (8), Джованни Фьоре (17) и Наиль Якупов (37, 47). У проигравших отличился Андрей Белозеров (25).
«Нефтехимик» уступил уже в шестом матче подряд. Кроме того, ранее в этом сезоне нижнекамцы трижды проигрывали «Авангарду» (2:4, 2:3 ОТ, 3:4 ОТ).
«Авангард» набрал 41 очко в 40 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 37 очками в 41 встрече расположился на девятой строчке.
В следующем матче «Авангард» 6 января в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом», «Нефтехимик» в тот же день примет новосибирскую «Сибирь».
Остальные результаты дня:
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:4;
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 0:3.