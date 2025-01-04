Минское «Динамо» обыграло «Торпедо» и продлило победную серию в КХЛ до четырех матчей

«Торпедо» потерпело пятое поражение в шести последних встречах. Единственная победа за этот период была одержана дома над казахстанским «Барысом» (3:1) 28 декабря. «Торпедо» идет на восьмом месте на Западе, имея в активе 42 очка по итогам 40 проведенных матчей. В следующей игре команды вновь встретятся друг с другом, матч пройдет 6 января в Минске.