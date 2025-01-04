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Минское «Динамо» обыграло «Торпедо» и продлило победную серию в КХЛ до четырех матчей

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 4 января. Минское «Динамо» со счетом 3:0 победило нижегородское «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 500 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Брэйди Лайл (22-я минута), Сэм Энэс (28) и Никита Пышкайло (31). Вратарь гостей Василий Демченко отыграл «на ноль», отразив 23 броска по своим воротам.

Минское «Динамо» продлило победную серию до четырех матчей. Ранее белорусский клуб переиграл на своем льду казанский «Ак Барс» (5:1), московское «Динамо» (1:0) и ярославский «Локомотив» (4:1). Всего на счету подопечных Дмитрия Квартальнова семь побед в последних восьми матчах. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 51 очком после 41 игры.

«Торпедо» потерпело пятое поражение в шести последних встречах. Единственная победа за этот период была одержана дома над казахстанским «Барысом» (3:1) 28 декабря. «Торпедо» идет на восьмом месте на Западе, имея в активе 42 очка по итогам 40 проведенных матчей. В следующей игре команды вновь встретятся друг с другом, матч пройдет 6 января в Минске.

Торпедо
0:3
0:0, 0:3, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
4.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Кульбаков
Василий Демченко
1-й период
17:07
Иван Кульбаков
2-й период
21:35
Брэйди Лайл
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
27:45
Сэм Энас
(Александр Волков, Виталий Пинчук)
28:15
Евгений Свечников
30:55
Никита Пышкайло
(Даниил Липский, Егор Бориков)
34:46
Ксавье Уэлле
3-й период
52:03
Максим Летунов
Статистика
6
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь