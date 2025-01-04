Ларионов — о поражении «Торпедо» от минского «Динамо»: «Первый раз за три года хочу извиниться перед болельщиками»

«Первый раз за три года хочу извиниться перед болельщиками. Надо делать выводы. Был серьезный разговор игроков без тренеров после матча. Потом с тренерами. Надеюсь, что многие вещи, которые они себе сами сказали, до них дойдут. Посмотрим, насколько готовыми после этого разговора они выйдут завтра на тренировку. Постоянные перетасовки звеньев по ходу игры — часть пазла, который мы хотим сложить. Наигранные связки при этом остаются. Хорошие игроки должны сразу находить общий язык.



Перевести Игоря Ларионова-младшего из центра на позицию крайнего? Хорошая идея, я тоже играл с краю в свое время. Но со мной в центре играли Стив Айзерман или Сергей Федоров. Пока оставим все как есть. При нехватке креативных центральных (нам очень не хватает Михаила Абрамова), мы должны расшевелить фланги, чтобы они были голодными и агрессивными. Какие-то вещи нам надо подтянуть. Поэтому у нас произошло изменение тренерского штаба. Мы хотим понять, почему много пропускаем. Никита Шавин и Никита Артамонов сейчас на травме. Есть и хорошие новости — пара игроков у нас на подходе и 8-го января должны появиться в составе», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.