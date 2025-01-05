«Торпедо» попало в жёсткий кризис. Как Ларионов выправит ситуацию?

«Первый раз за три года хочу за команду извиниться перед нашими болельщиками, которые ждут, особенно здесь, в “Нагорном”, хорошей игры и побед. Но жизнь такова, что надо делать правильные выводы, искать возможности, как исправить ситуацию. Был серьёзный разговор ребят между собой, без тренеров, был разбор уже после этого с тренерами. Надеюсь, многие вещи, которые мы сказали, которые они сказали сами себе, должны до них дойти, потому что завтра будет новый день. Завтра выйдет или не выйдет солнце, но нужно суметь найти возможности в каждом игроке, в каждом человеке, который выходит на лёд, те амбиции, ту ответственность, ту гордость за логотип на груди, за город, за болельщиков… Мы им поможем в этом плане начинать делать те вещи, которые они умеют делать и делали не раз. Из трудной ситуации надо выбираться всем вместе», — заявил накануне главный тренер нижегородцев.