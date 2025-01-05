ЦСКА впервые в сезоне проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Степан Никулин (2-я минута), Георгий Иванов (13), Артур Каюмов (33) и Рушан Рафиков (40). У гостей шайбу забросил Владислав Каменев (7).
«Локомотив» одержал первую победу в сезоне над ЦСКА. Счет личных встреч в нынешнем регулярном чемпионате стал 2−1 в пользу армейцев.
«Локомотив», набрав 68 очков в 43 матчах, лидирует в турнирной таблице Западной конференции, где ЦСКА с 57 баллами после 41 встречи располагается на второй строчке.
В следующем матче «Локомотив» 7 января примет подмосковный «Витязь», а ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с минским «Динамо».