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ЦСКА впервые в сезоне проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Степан Никулин (2-я минута), Георгий Иванов (13), Артур Каюмов (33) и Рушан Рафиков (40). У гостей шайбу забросил Владислав Каменев (7).

«Локомотив» одержал первую победу в сезоне над ЦСКА. Счет личных встреч в нынешнем регулярном чемпионате стал 2−1 в пользу армейцев.

«Локомотив», набрав 68 очков в 43 матчах, лидирует в турнирной таблице Западной конференции, где ЦСКА с 57 баллами после 41 встречи располагается на второй строчке.

В следующем матче «Локомотив» 7 января примет подмосковный «Витязь», а ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с минским «Динамо».

Локомотив
4:1
2:1, 2:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
5.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7772 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Илья Воробьев
Вратари
Даниил Исаев
Павел Хомченко
1-й период
01:08
Степан Никулин
(Александр Радулов, Александр Елесин)
06:16
Владислав Каменев
12:20
Георгий Иванов
(Александр Радулов)
17:44
Степан Никулин
2-й период
21:14
Байрон Фрэз
32:47
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Марк Ульев)
37:51
Кристиан Ярош
39:16
Рушан Рафиков
3-й период
42:35
Руслан Исхаков
46:46
Колби Уильямс
52:08
Кристиан Ярош
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь