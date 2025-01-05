Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКА крупно обыграл «Витязь» на домашнем льду, уступая 0:2 по ходу матча

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались санкт-петербургский СКА и подмосковный «Витязь».

Источник: Чемпионат.com

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались санкт-петербургский СКА и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 5:2 (1:2, 3:0, 1:0).

За СКА забили Иван Демидов, Павел Акользин, оформивший дубль, Григорий Кузьмин, Семён Демидов. В составе «Витязя» заброшенными шайбами отметились Фредерик Готье и Иван Чехович.

СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 52 очка за 40 матчей. «Витязь» располагается там же на 10-й строчке, заработав 37 очков после 40 игр.

СКА
5:2
1:2, 3:0, 1:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
5.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 23126 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Павел Десятков
Вратари
Павел Мойсевич
А. Кареев
1-й период
00:24
Фредерик Готье
(Джереми Рой, Алексей Макеев)
09:45
Иван Чехович
(Дин Стюарт, Дмитрий Бучельников)
10:25
Энтони Деанджело
10:25
Иван Савчик
13:13
Захар Бардаков
(Иван Демидов)
18:42
Захар Бардаков
18:42
Владимир Галузин
19:16
Дерек Барак
2-й период
21:16
Павел Акользин
(Марат Хайруллин, Михаил Григоренко)
31:26
Григорий Кузьмин
(Сергей Толчинский, Матвей Короткий)
32:50
Иван Демидов
(Сергей Плотников)
37:35
Александр Никишин
3-й период
46:42
Дерек Барак
46:49
Павел Акользин
48:07
Джереми Рой
50:10
Матвей Короткий
57:00
Иван Демидов
Статистика
12
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Витязь
КХЛ: таблица и календарь