Форварда СКА Демидова признали лучшим нападающим и новичком недели в КХЛ

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Александр Трушков из тольяттинской «Лады», он одержал две победы в трех матчах недели. Также он впервые в карьере оформил шатаут в КХЛ. Всего по его воротам было нанесено 86 бросков (28,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,35%.