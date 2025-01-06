Форварда СКА Демидова признали лучшим нападающим и новичком недели в КХЛ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Нападающий петербургского СКА Иван Демидов признан лучшим нападающим и новичком 17-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
На прошедшей неделе Демидов набрал 5 очков (3 гола + 2 передачи) в двух матчах с показателем полезности «+3». На его счету также два силовых приема, один перехват и два отбора шайбы. Он признан лучшим нападающим недели впервые в карьере и пятый раз — лучшим новичком.
Лучшим вратарем впервые в карьере признан Александр Трушков из тольяттинской «Лады», он одержал две победы в трех матчах недели. Также он впервые в карьере оформил шатаут в КХЛ. Всего по его воротам было нанесено 86 бросков (28,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,35%.
Лучшим защитником в четвертый раз в карьере признан хоккеист московского «Динамо» Даниил Пыленков, который набрал 4 очка (3+1) в двух матчах с показателем полезности «+5». На счету Пыленкова также победная шайба в матче с череповецкой «Северсталью» (7:2), три силовых приема, один перехват и один отбор шайбы.