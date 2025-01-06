«Металлург» одержал волевую победу над «Ак Барсом» и стал победителем 3-го тура «КХЛ 3×3»

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут. 4-й тур начнётся 9 января.