Минские динамовцы прервали серию побед в КХЛ, уступив «Торпедо» дома

В первом матче на «Минск-Арене» в 2025 году подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Торпедо». Два дня назад команды встречались в Нижнем Новгороде, и тогда уверенную победу со счетом 3:0 одержали динамовцы. Сегодня стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом гостей, которые реализовали одну из двух попыток в большинстве. За весь период минчане всего пять раз бросили в створ.