Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минские динамовцы прервали серию побед в КХЛ, уступив «Торпедо» дома

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно начали очередную домашнюю серию в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорт

В первом матче на «Минск-Арене» в 2025 году подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Торпедо». Два дня назад команды встречались в Нижнем Новгороде, и тогда уверенную победу со счетом 3:0 одержали динамовцы. Сегодня стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом гостей, которые реализовали одну из двух попыток в большинстве. За весь период минчане всего пять раз бросили в створ.

Во второй трети «зубры» действовали активнее, два хороших шанса отличиться имел Диллон Дюбе, но оба раза канадец был остановлен голкипером «Торпедо». Острыми атаками отвечали и гости — однажды шайба угодила в штангу белорусских ворот, а пару минут спустя нижегородцы все же удвоили перевес. Голкипер «Динамо» Василий Демченко впервые пропустил более одного гола за матч в форме «зубров».

В концовке периода минчане на протяжении четырех минут имели численное преимущество, наказать соперника за удаление смог Вадим Шипачев, попавший под перекладину с острого угла. На перерыв команды уходили уже при равных цифрах 2:2 — паритет восстановил Егор Бориков.

На старте заключительной трети нижегородцы вновь вышли вперед. На спасение у хозяев было более 15 минут, но перевести встречу в овертайм наши хоккеисты не смогли. Незадолго до сирены гости поразили пустые ворота динамовцев, как итог — 4:2 в пользу «Торпедо».

Таким образом, минчане прервали не только серию из четырех побед, но и восьмиматчевую серию с набранными баллами. В предыдущий раз «зубры» уходили со льда ни с чем еще 4 декабря. В таблице Западной конференции «Динамо» с 51 очком занимает шестое место. Домашняя серия столичного клуба продолжится уже завтра поединком с московским ЦСКА, встреча стартует в 17.10.

Динамо Мн
2:4
0:1, 2:1, 0:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
6.01.2025, 14:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Ларионов
Вратари
Василий Демченко
(Василий Демченко)
Иван Бочаров
1-й период
10:04
Джош Брук
10:47
Максим Летунов
(Вячеслав Войнов, Василий Атанасов)
13:50
Вадим Шипачев
2-й период
29:30
Вячеслав Войнов
31:45
Евгений Свечников
(Вячеслав Войнов)
32:30
Игорь Ларионов
33:20
Андрей Белевич
34:35
Вадим Шипачев
(Брэйди Лайл, Джордан Гросс)
34:35
Василий Атанасов
37:54
Егор Бориков
(Николас Мелош)
3-й период
42:55
Максим Летунов
(Евгений Свечников, Антон Силаев)
43:43
Ксавье Уэлле
59:12
Игорь Ларионов
(Бобби Линч, Китон Томпсон)
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь