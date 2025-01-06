Минские динамовцы прервали серию побед в КХЛ, уступив «Торпедо» дома

В первом матче на «Минск-Арене» в 2025 году подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Торпедо». Два дня назад команды встречались в Нижнем Новгороде, и тогда уверенную победу со счетом 3:0 одержали динамовцы. Сегодня стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом гостей, которые реализовали одну из двух попыток в большинстве. За весь период минчане всего пять раз бросили в створ.
Во второй трети «зубры» действовали активнее, два хороших шанса отличиться имел Диллон Дюбе, но оба раза канадец был остановлен голкипером «Торпедо». Острыми атаками отвечали и гости — однажды шайба угодила в штангу белорусских ворот, а пару минут спустя нижегородцы все же удвоили перевес. Голкипер «Динамо» Василий Демченко впервые пропустил более одного гола за матч в форме «зубров».
В концовке периода минчане на протяжении четырех минут имели численное преимущество, наказать соперника за удаление смог Вадим Шипачев, попавший под перекладину с острого угла. На перерыв команды уходили уже при равных цифрах 2:2 — паритет восстановил Егор Бориков.
На старте заключительной трети нижегородцы вновь вышли вперед. На спасение у хозяев было более 15 минут, но перевести встречу в овертайм наши хоккеисты не смогли. Незадолго до сирены гости поразили пустые ворота динамовцев, как итог — 4:2 в пользу «Торпедо».
Таким образом, минчане прервали не только серию из четырех побед, но и восьмиматчевую серию с набранными баллами. В предыдущий раз «зубры» уходили со льда ни с чем еще 4 декабря. В таблице Западной конференции «Динамо» с 51 очком занимает шестое место. Домашняя серия столичного клуба продолжится уже завтра поединком с московским ЦСКА, встреча стартует в 17.10.