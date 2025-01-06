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Квартальнов: беспокоит, что игроки «Динамо» будто смирились с происходящим на льду

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:4).

Источник: Чемпионат.com

«Этот и прошлый матчи похожи. Но в предыдущей встрече наши нападающие давали много энергии. А в этой — нет. Как будто смирились с ситуацией. Это беспокоит. Понятно, что тяжеловато: дневная игра, соперник стал выступать острее. Но мы должны делать свою работу, доставать энергию, ментально переключаться.

Почему не играл Энас? Заболел. Выйдет ли завтра? Не знаю.

Почему с первого периода команда не смогла войти в тот игровой ритм, который был позавчера? Я уже говорил. Это и привело. Вы встаёте, и ничего не хочется делать. А надо. В этом разница: захотеть и сделать. В этом была проблема — нет энергии.

Как команда будет восстанавливаться к завтрашнему матчу с одним из лидеров конференции? Как обычно. Ребята поедят, поспят. Будем готовиться», — приводит слова Квартальнова пресс-служба белорусской команды.

Напомним, это поражение стало уже девятым подряд для минчан от «Торпедо» на своём льду в рамках КХЛ. «Зубры» не смогли продлить победную серию из четырёх матчей, остались с 51 очком и идут шестыми на Западе.

Динамо Мн
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