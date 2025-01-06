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Роман Ротенберг поздравил россиян с наступающим Рождеством

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал пост в своём Телеграм-канале, в котором поздравил жителей России с наступающим Рождеством.

Источник: Чемпионат.com

Ротенберг выложил стильное праздничное фото, где он стоит в парадном костюме на фоне светящейся ёлки.

«Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам», — написал специалист.

На данный момент СКА, под руководством Ротенберга, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 54 очка после 41 матча. Команда из Санкт-Петербурга выиграла три последних матча.

СКА