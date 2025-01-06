Роман Ротенберг поздравил россиян с наступающим Рождеством

«Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам», — написал специалист.