Уронивший телефон во время матча хоккеист назвал произошедшее позором

«Он мне, видимо, [в хоккейные трусы] завалился, а я и не почувствовал. Это как с сигаретой — кладешь за ухо, а потом про нее забываешь. Я вышел — и не понял. Телефон вроде в раздевалке должен лежать. Честно, очень смешная ситуация. Может, даже позор. Новый мемасик. Надеюсь, что лига сжалится. Это была чистая случайность, клоунаду делать не хотел», — заявил Дыняк.