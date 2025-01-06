В КХЛ прокомментировали эпизод с телефоном Дыняка на льду

«На данный момент идут консультации касательно ситуации с телефоном Дыняка. В регламенте КХЛ есть пункт о незаконном снаряжении, однако не прописаны конкретные предметы, которые входят в этот список», — сказал представитель лиги корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.