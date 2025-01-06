Капитан «Ак Барса» Яшкин попросил судей не удалять игрока «Авангарда»

«Я действительно подъехал к судье и объяснил, что соперник не задел меня клюшкой, всё так и было. Арбитр думал, что задели пером, что это штраф за высоко поднятую клюшку, но он меня не коснулся. Джентльменский поступок? Мне кажется, любой бы так поступил на моём месте», — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.