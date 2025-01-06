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Капитан «Ак Барса» Яшкин попросил судей не удалять игрока «Авангарда»

Нападающий и капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал эпизод в третьем периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3): судьи не стали удалять защитника омичей Михаила Гуляева после того, как Яшкин подъехал к арбитрам и разъяснил ситуацию.

Источник: Чемпионат.com

«Я действительно подъехал к судье и объяснил, что соперник не задел меня клюшкой, всё так и было. Арбитр думал, что задели пером, что это штраф за высоко поднятую клюшку, но он меня не коснулся. Джентльменский поступок? Мне кажется, любой бы так поступил на моём месте», — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Отметим, что эта встреча запомнилась также сразу двумя драками и ещё одним необычным моментом. В кулачных поединках сошлись форвард казанцев Кирилл Семёнов и нападающий «Авангарда» Рид Буше, а также нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк и ещё один североамериканец из «Авангарда», Майкл Маклауд. Помимо этого, во втором периоде всё тот же Дыняк выронил на лёд смартфон.

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