Серебряков — о выпавшем телефоне Дыняка: «В раздевалке им нельзя пользоваться — это штраф. Для всех это был бы шок»

По ходу встречи из формы Дыняка выпал мобильный телефон. Арбитр подобрал устройство со льда и передал на скамейку запасных казанцев.
— Видел эпизод с телефоном Никиты Дыняка?
— Сначала подумал, что это ошейник. Потом уже ребята рассказали и в телеграм увидел.
— На твоей практике бывало такое?
— Такого не было (смеется).
— У вас телефоны под запретом?
— В раздевалке нельзя телефоном пользоваться — это штраф. Но такое… Думаю, оштрафовали бы, конечно. Для всех это был бы шок небольшой, — приводит слова Серебрякова «РБ Спорт».