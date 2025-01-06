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Серебряков — о выпавшем телефоне Дыняка: «В раздевалке им нельзя пользоваться — это штраф. Для всех это был бы шок»

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков после победы над «Ак Барсом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ прокомментировал момент с выпавшим телефоном на льду у форварда казанцев Никиты Дыняка.

Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

По ходу встречи из формы Дыняка выпал мобильный телефон. Арбитр подобрал устройство со льда и передал на скамейку запасных казанцев.

— Видел эпизод с телефоном Никиты Дыняка?

— Сначала подумал, что это ошейник. Потом уже ребята рассказали и в телеграм увидел.

— На твоей практике бывало такое?

— Такого не было (смеется).

— У вас телефоны под запретом?

— В раздевалке нельзя телефоном пользоваться — это штраф. Но такое… Думаю, оштрафовали бы, конечно. Для всех это был бы шок небольшой, — приводит слова Серебрякова «РБ Спорт».

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