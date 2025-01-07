Хоккеисты минского «Динамо» проведут второй матч за два дня

Во втором матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют с ЦСКА. Обе команды в конце декабря выдали лучшие для себя отрезки в сезоне, но на днях все же потерпели поражения. Минские динамовцы накануне уступили нижегородскому «Торпедо» (2:4) и прервали серию из восьми игр с набранными очками, а москвичи и вовсе имели стрик из 11 побед подряд, после чего проиграли СКА (3:6) и «Локомотиву» (1:4). На данный момент «Динамо» с 51 баллом занимает седьмое место на Западе, ЦСКА идет в конференции вторым, опережая «зубров» на 6 очков. В нынешнем сезоне команды уже встречались в «Минск-Арене»: тогда «армейцы» благодаря дублю белоруса Ивана Дроздова вели со счетом 4:2 за четыре минуты до конца третьего периода, но динамовцы успели перевести игру в овертайм, где вырвали победу — 5:4. Автором дубля с решающей шайбой стал Сэм Энас, участие которого в сегодняшнем матче под вопросом из-за болезни. Три очка (1+2) в том поединке набрал лучший бомбардир «зубров» в текущей «регулярке» Вадим Шипачев. Очередное противостояние клубов из столиц Беларуси и России стартует в 17.10.