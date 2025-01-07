«Автомобилист» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У хозяев отличились Адиль Бекетаев (31-я минута) и Никита Сетдиков (55). В составе победителей шайбы забросили Алексей Бывальцев (4) и Семен Кизимов (40). В серии буллитов гости одержали верх со счетом 3:0.