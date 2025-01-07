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«Автомобилист» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У хозяев отличились Адиль Бекетаев (31-я минута) и Никита Сетдиков (55). В составе победителей шайбы забросили Алексей Бывальцев (4) и Семен Кизимов (40). В серии буллитов гости одержали верх со счетом 3:0.

Нападающий «Автомобилиста» Джесси Блэкер отдал свою 100-ю голевую передачу в КХЛ.

Екатеринбуржцы прервали серию из трех поражений и с 50 очками идут пятыми в таблице Восточной конференции. «Барыс» (24 очка) потерпел восьмое поражение подряд и занимает предпоследнее место.

В следующем матче «Автомобилист» 9 января примет владивостокский «Адмирал», казахстанский клуб в тот же день сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой».

Барыс
2:3
0:1, 1:1, 1:0, 0:0
Б
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
7.01.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4192 зрителя
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Николай Заварухин
Вратари
Никита Бояркин
Владимир Галкин
1-й период
00:00
Командный штраф
03:00
Брукс Мэйсек
06:34
Ник Меркли
11:51
Никита Трямкин
19:50
Никита Сетдиков
2-й период
28:58
Кирилл Воробьев
30:21
Адиль Бекетаев
34:07
Даррен Дитц
39:18
Семен Кизимов
(Александр Шаров, Брукс Мэйсек)
3-й период
52:10
Антон Бурдасов
54:38
Никита Сетдиков
(Виктор Антипин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Анатолий Голышев
(Автомобилист)
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Барыс
КХЛ: таблица и календарь