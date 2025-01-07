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«Локомотив» обыграл «Витязь», Исаев записал на свой счёт «сухой» матч

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошла очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Витязем». Победу одержали ярославцы со счётом 3:0.

Источник: hclokomotiv.ru

Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. Первый гол на 46-й минуте забил хоккеист «Локомотива» Денис Алексеев, которому ассистировали Никита Кирьянов и Дмитрий Симашев. В конце третьего периода ещё две шайбы за «Локомотив» забросили Максим Шалунов и Александр Полунин. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ярославского клуба Даниил Исаев. Примечательно, что сегодня, 7 января, Исаеву исполнилось 25 лет.

«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл «Витязь» и нанёс подмосковной команде пятое поражение подряд.

Локомотив
3:0
0:0, 0:0, 3:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
7.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7470 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Павел Десятков
Вратари
Даниил Исаев
Максим Дорожко
1-й период
04:50
Степан Никулин
2-й период
33:15
Ярослав Бусыгин
3-й период
45:02
Денис Алексеев
(Никита Кирьянов, Дмитрий Симашев)
54:17
Максим Дорожко
55:48
Максим Шалунов
(Рихард Паник, Андрей Сергеев)
56:10
Александр Полунин
(Никита Кирьянов, Алексей Береглазов)
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Витязь
КХЛ: таблица и календарь