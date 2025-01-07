«Локомотив» обыграл «Витязь», Исаев записал на свой счёт «сухой» матч

Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. Первый гол на 46-й минуте забил хоккеист «Локомотива» Денис Алексеев, которому ассистировали Никита Кирьянов и Дмитрий Симашев. В конце третьего периода ещё две шайбы за «Локомотив» забросили Максим Шалунов и Александр Полунин. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ярославского клуба Даниил Исаев. Примечательно, что сегодня, 7 января, Исаеву исполнилось 25 лет.