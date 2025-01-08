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«Спартак» разгромил СКА в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу красно-белых.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 5:0 обыграл петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге в присутствии 23 357 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Герман Рубцов (20-я минута), Ансель Галимов (25, 33), Иван Морозов (30) и Николай Голдобин (34).

Форвард «Спартака» Голдобин впервые в карьере забил в ворота СКА. Он набрал очки в пятом матче подряд, всего на этом отрезке на его счету 6 баллов (2 гола + 4 результативные передачи). Нападающий красно-белых Ансель Галимов продлил результативную серию до 4 матчей, в которых набрал 7 очков (4+3). Находящийся в списке травмированных защитник «Спартака» Андрей Миронов помогал главному тренеру красно-белых Алексею Жамнову на тренерской скамье.

Команды провели второй очный матч в текущем сезоне, ранее петербургский клуб со счетом 5:2 выиграл в Москве. После той встречи главный тренер СКА Роман Ротенберг раскритиковал поведение болельщиков красно-белых. После ответного заявления «Спартака» КХЛ вынесла решение оштрафовать красно-белых за поведение болельщиков, а также вынесла предупреждение в адрес СКА и Ротенберга. Перед встречей в Санкт-Петербурге «Спартак» выступил с обращением к своим болельщикам, призвав их не реагировать на возможные провокации.

«Спартак» впервые одержал победу в 2025 году и поднялся на второе место в таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 41 матча. СКА занимает пятую строчку, команда набрала 54 очка в 42 встречах. Следующий матч «Спартак» проведет 10 января в гостях против ярославского «Локомотива», СКА 11 января сыграет на выезде с московским «Динамо».

СКА
0:5
0:1, 0:4, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 23357 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Жамнов
Вратари
Павел Мойсевич
(Артемий Плешков)
Артем Загидулин
1-й период
19:27
Герман Рубцов
(Никита Ефремов, Александр Пашин)
2-й период
24:28
Ансель Галимов
(Александр Пашин)
26:42
Иван Морозов
29:08
Иван Морозов
(Адам Ружичка, Павел Порядин)
32:21
Ансель Галимов
(Александр Пашин)
33:53
Николай Голдобин
(Андрей Локтионов)
34:59
Илья Карпухин
3-й период
42:30
Адам Ружичка
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Спартак
КХЛ: таблица и календарь