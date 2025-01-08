«Спартак» разгромил СКА в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 5:0 обыграл петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге в присутствии 23 357 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Герман Рубцов (20-я минута), Ансель Галимов (25, 33), Иван Морозов (30) и Николай Голдобин (34).
Форвард «Спартака» Голдобин впервые в карьере забил в ворота СКА. Он набрал очки в пятом матче подряд, всего на этом отрезке на его счету 6 баллов (2 гола + 4 результативные передачи). Нападающий красно-белых Ансель Галимов продлил результативную серию до 4 матчей, в которых набрал 7 очков (4+3). Находящийся в списке травмированных защитник «Спартака» Андрей Миронов помогал главному тренеру красно-белых Алексею Жамнову на тренерской скамье.
Команды провели второй очный матч в текущем сезоне, ранее петербургский клуб со счетом 5:2 выиграл в Москве. После той встречи главный тренер СКА Роман Ротенберг раскритиковал поведение болельщиков красно-белых. После ответного заявления «Спартака» КХЛ вынесла решение оштрафовать красно-белых за поведение болельщиков, а также вынесла предупреждение в адрес СКА и Ротенберга. Перед встречей в Санкт-Петербурге «Спартак» выступил с обращением к своим болельщикам, призвав их не реагировать на возможные провокации.
«Спартак» впервые одержал победу в 2025 году и поднялся на второе место в таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 41 матча. СКА занимает пятую строчку, команда набрала 54 очка в 42 встречах. Следующий матч «Спартак» проведет 10 января в гостях против ярославского «Локомотива», СКА 11 января сыграет на выезде с московским «Динамо».