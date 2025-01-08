«Спартак» разгромил СКА в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги

Команды провели второй очный матч в текущем сезоне, ранее петербургский клуб со счетом 5:2 выиграл в Москве. После той встречи главный тренер СКА Роман Ротенберг раскритиковал поведение болельщиков красно-белых. После ответного заявления «Спартака» КХЛ вынесла решение оштрафовать красно-белых за поведение болельщиков, а также вынесла предупреждение в адрес СКА и Ротенберга. Перед встречей в Санкт-Петербурге «Спартак» выступил с обращением к своим болельщикам, призвав их не реагировать на возможные провокации.