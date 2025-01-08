Какая боль! «Спартак» унизил СКА в Питере, растерзав команду Ротенберга

«Спартак» разгромил СКА в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась крупной победой москвичей со счетом 5:0.
Война Ротенберга с фанатами «Спартака»
Противостояние московского «Спартака» и петербургского СКА давно является одним из самых принципиальных в российском хоккее, и едва ли не каждый очный матч команд в КХЛ проходит ярко, огненно и с элементами скандальности. Их соперничество вышло на новый уровень с появлением в должности главных тренеров москвичей и петербуржцев Алексея Жамнова и Романа Ротенберга соответственно и взяло свое официальное начало еще в прошлом сезоне. В розыгрыше-2023/24 соперники установили паритет: первые две очные встречи завершились победами «Спартака», вторые две — в пользу СКА.
В нынешнем же сезоне первая и до сегодняшнего дня единственная игра «красно-белых» с армейцами состоялась в конце октября и ознаменовалась рядом инцидентов. Сам по себе матч с точки зрения непосредственно хоккея получился классным: «Спартак» начал с двух заброшенных шайб, продолжил упущенным москвичами преимуществом, эпичным выступлением Жамнова перед подопечными в ходе тайм-аута и провокационным поведением Евгения Кузнецова, а завершился эффектной победой СКА со счетом 5:2. Но события вне площадки будто бы перекрыли происходившее на льду.
Фанаты «Спартака» в ходе матча произнесли ряд громких кричалок, среди них — «СКА — позор российского хоккея». Это скандирование можно назвать модификацией лозунга в отношении другого петербургского клуба «Зенит» — позор российского футбола«, распространившегося среди фанатов многих клубов Российской премьер-лиги. В нем Роман Ротенберг нашел нецензурную лексику: на послематчевых флеш-интевью и пресс-конференции главный тренер СКА обвинил “Спартак” в том, что их болельщики всю игру якобы орали матом. “Красно-белые” в ответ призвали КХЛ разобраться в ситуации и оценить высказывания Ротенберга, назвав их “истеричными, провокационными, порочащими достоинство лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ, а также направленными на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд”.
«Обращаем внимание, что это не первый случай неоднозначных высказываний в информационном пространстве главного тренера ХК СКА, а по совместительству вице-президента клуба, первого вице-президента Федерации хоккея России, члена совета директоров, заместителя председателя правления Континентальной хоккейной лиги. Так называемое “лицо российского хоккея” из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его», — говорилось в мощном заявлении «Спартака».
Лига по итогам расследования признала поведение тренера СКА недопустимым и вынесла ему предупреждение, а также рекомендовала руководителям клуба «обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ и принять меры для недопущения подобного».
«Спартак» нанес СКА историческое поражение
Следующая встреча «Спартака» и СКА после тех событий стала одним из самых ожидаемых событий. Ждать пришлось долго — аж до 8 января. Интересно, что накануне матча в Санкт-Петербурге на новенькой «СКА Арене» пресс-служба «красно-белых» выступила с отдельным обращениям к своим болельщикам и предостерегла их от реакции на возможные провокации. О каких провокациях шла речь, оставалось только догадываться. Но провокатором в хорошем смысле стал именно «Спартак», который буквально растерзал команду Романа Ротенберга на глазах у тысяч петербургских болельщиков.
Команды выдали весьма тяжелый и боевой первый период, в ходе которого занимались в основном поиском болевых точек у друг друга. Их первыми нашли спартаковцы.
Ансель Галимов подловил Тони Деанджело на ошибке у синей линии петербуржцев и прямо на глазах у Ротенберга классно сыграл в отборе, начав великолепную по своим рисунку и реализации голевую атаку «Спартака». Ее успешно расчертили Александр Пашин, Никита Ефремов и Герман Рубцов.
Во втором периоде «Спартак» не просто преуспел в сохранении своего преимущество, но и многократно приумножил его. Причем благодаря усилиям все того же Галимова, который вернулся в игровой состав после травмы. Ансель вновь поймал защитника СКА на ошибке у синей линии, но теперь уже другого звездного новичка петербуржцев — Никиту Зайцева. Отобрав у него шайбу, форвард «Спартака» обыгрался с Пашиным и отметился голом.
А впоследствии, когда Павла Мойсевича в воротах СКА сменил Артемий Плешков, вовсе оформил дубль. Виновником замены Мойсевича на Плешкова стал, кстати, Иван Морозов, который оправдался за свое удаление заброшенной шайбой спустя несколько мгновений после того, как отбыл штраф.
В этот момент СКА откровенно рассыпался. «Спартак» же вспомнил свои прошлые ошибки и не наступил на собственные грабли, а довел дело до уверенной победы и добил уже лежачего соперника.
Николай Голдобин еще никогда ранее в своей карьере в КХЛ не забрасывал в ворота петербургского клуба, и сегодня стал автором исторического гола. Во-первых, звездный форвард «Спартака» добился мощного достижения, забив абсолютно каждой команде лиге в ее нынешнем составе. Во-вторых, благодаря голу Голдобина СКА впервые в своей истории проиграл с разницей в пять шайб в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. К слову, столь крупное поражение петербуржцы терпели в марте 2022 года, но в матче плей-офф — как раз от «Спартака» (1:6).
И если в недавней битве с ЦСКА команда Ротенберга почти смогла уйти от поражения после 0:5, уступив в итоге 5:6, то в бойне со «Спартаком» этого добиться не смогла и близко. Подопечные Алексея Жамнова наконец-то прислушались к требованию своего тренера играть и следовать задачам на матч все 60 минут встречи, что привело к мощному результату (хотя спартаковцы могли выиграть и крупнее, если бы судьи не приняли спорное решение отменить шестой гол гостей). Более удачного дебюта на тренерском мостике защитник «красно-белых» Андрей Миронов и представить не мог.
Следующая очная встреча «Спартака» и СКА пройдет 30 января в Москве. Ждать огня? Да!
Автор: Андрей Сенченко