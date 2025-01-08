Какая боль! «Спартак» унизил СКА в Питере, растерзав команду Ротенберга

И если в недавней битве с ЦСКА команда Ротенберга почти смогла уйти от поражения после 0:5, уступив в итоге 5:6, то в бойне со «Спартаком» этого добиться не смогла и близко. Подопечные Алексея Жамнова наконец-то прислушались к требованию своего тренера играть и следовать задачам на матч все 60 минут встречи, что привело к мощному результату (хотя спартаковцы могли выиграть и крупнее, если бы судьи не приняли спорное решение отменить шестой гол гостей). Более удачного дебюта на тренерском мостике защитник «красно-белых» Андрей Миронов и представить не мог.