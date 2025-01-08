Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами

Главный тренер СКА Роман Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами, озвученное на пресс-конференции после матча с «Витязем» (5:2) в FONBET чемпионате КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Мы обсуждали это с Алексеем Михайловым. Чем чаще мы задаем вопросы друг другу в лицо, тем лучше. Моя задача была — с большим уважением попросить журналистов, чтобы они не в ночи писали разные материалы, а днем, чтобы мы могли это все обсуждать на пресс-конференции. Я же никуда не ухожу, готов ответить на любой вопрос.

Если я кого-то задел, я извиняюсь. У меня тоже дедушка воевал. Я понимаю, насколько это важно. Но я сказал образно. Русский язык очень богатый. Я никого не обвинял, и я лично ни с кем это не обсуждал. Алексей задал мне вопрос: “Вы имеете в виду меня лично?” Я сказал: “Нет”.

То, что вы к нам пришли, когда увидели интересующий вас фактор, и вас это задело, и задали этот вопрос в лицо, это уже хорошо. И я готов на него ответить. Еще раз, если кого-то я задел, я глубоко извиняюсь. Но я сказал “образно говоря”. Слава богу, что у нас такой богатый русский язык. Думаю, что лимит в этом вопросе исчерпан и его нет смысла больше обсуждать. На будущее я просто хотел бы вам всем сделать подарок — будильники, чтобы вы писали где-то с 9 утра, а не читали статьи ночью», — сказал Ротенберг после матча со «Спартаком» (0:5).

СКА
0:5
0:1, 0:4, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 23357 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Жамнов
Вратари
Павел Мойсевич
(Артемий Плешков)
Артем Загидулин
1-й период
19:27
Герман Рубцов
(Никита Ефремов, Александр Пашин)
2-й период
24:28
Ансель Галимов
(Александр Пашин)
26:42
Иван Морозов
29:08
Иван Морозов
(Адам Ружичка, Павел Порядин)
32:21
Ансель Галимов
(Александр Пашин)
33:53
Николай Голдобин
(Андрей Локтионов)
34:59
Илья Карпухин
3-й период
42:30
Адам Ружичка
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Спартак
КХЛ: таблица и календарь