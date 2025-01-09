КХЛ отстранила на два матча игрока за травму капитана ЦСКА

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ ужесточил наказание 21-летнему защитнику минского «Динамо» Тимофею Ковгорене за нарушение на капитане московского ЦСКА Никите Нестерове, сообщила пресс-служба лиги.
ЦСКА 7 января проиграл в Минске со счетом 0:2.
В середине первого периода Ковгореня, проезжая мимо Нестерова, ударил его плечом в область головы и шеи. Игрок ЦСКА упал на лед, после чего досрочно завершил матч.
Динамовцу дали пятиминутное удаление, но армейцы реализовать большинство не смогли. Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев назвал этот эпизод ключевой причиной поражения.
СДК дисквалифицировал Ковгореню на два матча и оштрафовал.
Ковгореня в этом сезоне провел девять матчей, сделал одну результативную передачу.
ЦСКА занимает третье место в Западной конференции, минский клуб — седьмое.