«Барыс» подарил победу сопернику в КХЛ

Для «Барыса» это 36-е поражение в «регулярке», подопечные Галыма Мамбеталиева с 24 очками продолжают занимать предпоследнее, 11-е место в таблице «Востока». «Лада» набрала 39 очков и поднялась с десятой строчки на девятую в этой конференции.