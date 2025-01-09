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«Барыс» подарил победу сопернику в КХЛ

«Барыс» потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

На этот раз астанинский клуб уступил на выезде тольяттинской «Ладе» — 0:1.

Решающую шайбу на 55-й минуте забросил Александр Государев. И отличился он после грубейшей ошибки Станислава Бочарова, неудачного отпасовавшего перед своими воротами. Государев не мог не воспользоваться таким подарком.

Для «Барыса» это 36-е поражение в «регулярке», подопечные Галыма Мамбеталиева с 24 очками продолжают занимать предпоследнее, 11-е место в таблице «Востока». «Лада» набрала 39 очков и поднялась с десятой строчки на девятую в этой конференции.

Следующую игру в КХЛ казахстанский клуб проведет в гостях с казанским «Ак Барсом» 11 января.

Лада
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
9.01.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Зубов
Галым Мамбеталиев
Вратари
Александр Трушков
Никита Бояркин
1-й период
06:25
Михаил Фисенко
3-й период
44:59
Самат Данияр
46:34
Александр Волков
54:46
Александр Государев
Статистика
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Барыс
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