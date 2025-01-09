«Барыс» подарил победу сопернику в КХЛ

На этот раз астанинский клуб уступил на выезде тольяттинской «Ладе» — 0:1.
Решающую шайбу на 55-й минуте забросил Александр Государев. И отличился он после грубейшей ошибки Станислава Бочарова, неудачного отпасовавшего перед своими воротами. Государев не мог не воспользоваться таким подарком.
Для «Барыса» это 36-е поражение в «регулярке», подопечные Галыма Мамбеталиева с 24 очками продолжают занимать предпоследнее, 11-е место в таблице «Востока». «Лада» набрала 39 очков и поднялась с десятой строчки на девятую в этой конференции.
Следующую игру в КХЛ казахстанский клуб проведет в гостях с казанским «Ак Барсом» 11 января.