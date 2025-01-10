Уникальная фишка КХЛ: травмированные игроки становятся тренерами. Почему это круто для нашей лиги

Миронов не первый игрок, который еще до завершения карьеры заходил на тренерскую лавку. Еще в сезоне-2022/23 в «Торпедо» Игорь Ларионов предложил место на мостике Алексею Кручинину. А еще одолжил свой пиджак и галстук для полного погружения в образ. Травмированному на тот момент Кручинину после матча даже прилетело сообщение от Сергея Толчинского: «Ты что, закончил?». Заканчивать с хоккеем Алексей, конечно, не собирался, и заход на лавку так и остался экспериментом.