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«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик», уступая в две шайбы по ходу матча. Ливо набрал пять очков

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» на выезде обыграли нижнекамский «Нефтехимик» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Хозяева повели со счетом 2:0, но уфимцы сумели отыграться и уже в первом периоде вышли вперед, одержав итоговую победу.

В составе победителей по две шайбы забросили Скотт Уилсон, Александр Хмелевски и Джош Ливо, который также записал на свой счет три ассиста. Еще один гол забил Денис Ян.

У хозяев голами отметились Герман Точилкин, Райли Барбер, Кирилл Капустин и Никита Хоружев.

«Салават Юлаев» набрал 58 очков в 42 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 39 баллами после 43 игр находится на 10-й строчке Востока.

Нефтехимик
4:7
2:3, 1:3, 1:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
10.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4010 зрителей
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Виктор Козлов
Вратари
Филипп Долганов
(Ярослав Озолин)
Александр Самонов
1-й период
01:44
Нэйтан Тодд
05:13
Семен Вязовой
07:05
Герман Точилкин
(Никита Хоружев, Вячеслав Лещенко)
08:24
Райли Барбер
(Андрей Белозеров)
10:37
Скотт Уилсон
(Джош Ливо, Динар Хафизуллин)
11:30
Лука Профака
14:20
Илья Пастухов
17:38
Скотт Уилсон
(Алексей Василевский, Джош Ливо)
17:56
Александр Хмелевский
(Михаил Науменков)
19:52
Джош Ливо
2-й период
22:26
Кирилл Капустин
(Артем Сериков)
28:11
Джош Ливо
(Нэйтан Тодд)
28:51
Денис Ян
(Михаил Науменков, Александр Хмелевский)
32:28
Командный штраф
34:21
Александр Хмелевский
(Джош Ливо, Нэйтан Тодд)
39:22
Никита Зоркин
3-й период
42:58
Денис Ян
43:03
Булат Шафигуллин
46:30
Булат Шафигуллин
49:43
Ильдан Газимов
53:04
Никита Хоружев
(Артем Сериков, Андрей Белозеров)
54:02
Никита Зоркин
56:32
Владимир Брюквин
58:58
Джош Ливо
(Владислав Ефремов)
Статистика
12
Штрафное время
14
7
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
Салават Юлаев
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