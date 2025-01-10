«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик», уступая в две шайбы по ходу матча. Ливо набрал пять очков

Хозяева повели со счетом 2:0, но уфимцы сумели отыграться и уже в первом периоде вышли вперед, одержав итоговую победу.
В составе победителей по две шайбы забросили Скотт Уилсон, Александр Хмелевски и Джош Ливо, который также записал на свой счет три ассиста. Еще один гол забил Денис Ян.
У хозяев голами отметились Герман Точилкин, Райли Барбер, Кирилл Капустин и Никита Хоружев.
«Салават Юлаев» набрал 58 очков в 42 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 39 баллами после 43 игр находится на 10-й строчке Востока.