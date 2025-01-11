Хоккеист сборной Казахстана сотворил историю

По информации Шайбы.kz, 7 января он принес победу своей команде в домашнем матче с «Адмиралом» за секунду до конца пятиминутного овертайма и стал первым игроком обороны в истории магнитогорского клуба, которому покорилось это достижение.
Первым игроком в истории «Металлурга», организовавшим такую шайбу, был нападающий Сергей Осипов. 24 февраля 1995 года в Магнитогорске хозяева принимали «Автомобилист» из Екатеринбурга. Несмотря на 2:0 после первого периода, сопернику удалось перевернуть ход игры и отыграться. В итоге основное время завершилось вничью 4:4. Игра так бы и закончилась, если бы не точный бросок Сергея Осипова в большинстве за полсекунды до конца игры. В итоге — 5:4.
13 февраля 2004 года в Череповце «Металлург» играл более сложный с точки зрения результативности матч. На 35-й минуте Равиль Гусманов в большинстве открыл счет, а на 57-й хозяева сравняли. В дополнительной пятиминутке игра шла к ничейному результату, но именно за секунду до конца нападающий Валерий Карпов реализовал большинство, и магнитогорцы выиграли — 2:1.
7 января 2025 года в Магнитогорске Валерий Орехов стал первым защитником в истории «Металлурга», забившим первый гол за секунду до конца пятиминутного овертайма. Кроме того, по факту ему удалось забросить эту шайбу в равных составах, хотя сама голевая атака начиналась при игре 4 на 3.
В нынешнем сезоне 25-летний воспитанник Сатпаева сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча и набрал 18 (6+12) очков.
Орехов также выступал за «Барыс», «Номад» и владивостокский «Адмирал».