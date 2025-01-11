Хоккеист сборной Казахстана сотворил историю

Первым игроком в истории «Металлурга», организовавшим такую шайбу, был нападающий Сергей Осипов. 24 февраля 1995 года в Магнитогорске хозяева принимали «Автомобилист» из Екатеринбурга. Несмотря на 2:0 после первого периода, сопернику удалось перевернуть ход игры и отыграться. В итоге основное время завершилось вничью 4:4. Игра так бы и закончилась, если бы не точный бросок Сергея Осипова в большинстве за полсекунды до конца игры. В итоге — 5:4.