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Хоккеист сборной Казахстана сотворил историю

Защитник магнитогорского «Металлурга» и сборной Казахстана по хоккею Валерий Орехов добился уникального достижения, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Металлург"

По информации Шайбы.kz, 7 января он принес победу своей команде в домашнем матче с «Адмиралом» за секунду до конца пятиминутного овертайма и стал первым игроком обороны в истории магнитогорского клуба, которому покорилось это достижение.

Первым игроком в истории «Металлурга», организовавшим такую шайбу, был нападающий Сергей Осипов. 24 февраля 1995 года в Магнитогорске хозяева принимали «Автомобилист» из Екатеринбурга. Несмотря на 2:0 после первого периода, сопернику удалось перевернуть ход игры и отыграться. В итоге основное время завершилось вничью 4:4. Игра так бы и закончилась, если бы не точный бросок Сергея Осипова в большинстве за полсекунды до конца игры. В итоге — 5:4.

13 февраля 2004 года в Череповце «Металлург» играл более сложный с точки зрения результативности матч. На 35-й минуте Равиль Гусманов в большинстве открыл счет, а на 57-й хозяева сравняли. В дополнительной пятиминутке игра шла к ничейному результату, но именно за секунду до конца нападающий Валерий Карпов реализовал большинство, и магнитогорцы выиграли — 2:1.

7 января 2025 года в Магнитогорске Валерий Орехов стал первым защитником в истории «Металлурга», забившим первый гол за секунду до конца пятиминутного овертайма. Кроме того, по факту ему удалось забросить эту шайбу в равных составах, хотя сама голевая атака начиналась при игре 4 на 3.

В нынешнем сезоне 25-летний воспитанник Сатпаева сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча и набрал 18 (6+12) очков.

Орехов также выступал за «Барыс», «Номад» и владивостокский «Адмирал».

Металлург Мг
4:3
1:1, 1:1, 1:1
ОТ
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
7.01.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7234 зрителя
Главные тренеры
Андрей Разин
Леонид Тамбиев
Вратари
Александр Смолин
(Александр Смолин)
Андрей Мишуров
1-й период
10:19
Денис Зернов
11:51
Даниил Гутик
(Павел Шэн)
17:42
Алексей Маклюков
(Егор Коробкин, Трой Джозефс)
18:35
Роман Канцеров
18:35
Командный штраф
2-й период
20:42
Джек Родуолд
(Никита Сошников, Либор Шулак)
24:54
Марио Грман
25:09
Люк Джонсон
(Роман Канцеров, Робин Пресс)
3-й период
45:16
Командный штраф
49:59
Трой Джозефс
50:44
Егор Петухов
(Степан Старков, Даниил Гутик)
56:38
Вячеслав Основин
56:42
Даниил Вовченко
(Роман Канцеров, Александр Петунин)
58:02
Валерий Орехов
Овертайм
62:56
Георгий Солянников
64:59
Валерий Орехов
(Роман Канцеров, Люк Джонсон)
Статистика
10
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Казахстан
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь