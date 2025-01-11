Историческая победа «Куньлуня», «Локомотив» может потерять вратаря. Итоги дня в КХЛ

С ЦСКА после трансферов для глубины на дедлайне происходит что-то совсем загадочное. 11 побед подряд сменились таким же резким спадом после Нового года: четыре поражения и четыре заброшенные шайбы за это время. Сегодня на пути команды Ильи Воробьёва встал словацкий вратарь Патрик Рыбар, который в дебютной встрече за «Куньлунь» отразил все 36 бросков. Китайский клуб впервые в своей истории выиграл шесть матчей подряд — а ведь к нему ещё не присоединились подписанные на дедлайне хоккеисты.